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世界高中擅自停招風波未平 恐被教育部扣減獎勵補助款

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市私立世界高中先前宣布7月底停招引發爭議，雖世界高中已表示將繼續辦學，但教育部指出，世界高中未獲同意停辦，將依私校法與退場條例規定嚴正處理。圖／取自世界高中臉書粉專
新竹市私立世界高中先前宣布7月底停招引發爭議，雖世界高中已表示將繼續辦學，但教育部指出，世界高中未獲同意停辦，將依私校法與退場條例規定嚴正處理。圖／取自世界高中臉書粉專

新竹市私立世界高中先前宣布7月底停招引發爭議，雖世界高中已表示將繼續辦學，讓在校133名學生都順利畢業，再依規停辦。但教育部指出，世界高中未獲同意停辦，將依私校法與退場條例規定嚴正處理，可扣減獎勵補助或停止招生。

擁有54年歷史的老牌私校世界高中，因招生不如預期加上虧損等原因，5月14日在班親會宣布將於7月底停招，並私下將在校133名學生轉銜安置到他校，引發家長反彈。教育部國教署前派員到校開會，據悉，國教署官員強調「停招」要提報完整計畫、依程序法規辦理，還得經教育部核准同意。

世界高中也回應，有關本校資金不足問題，致校務無法經營乙事，在本校董事會努力下，已經獲得解決。感謝董事會持續捐助學校，辦理校務。本校將持續經營校務，輔導現有一、二年級學生努力學習，順利完成高中學習。

雖世界高中已表示將繼續辦學，但教育部強調，世界高中未獲國教署同意停辦，就提前召開學生轉學安置會議，引起家長、學生不安及紛擾，已嚴重影響學生受教權益，國教署在5月16日就主動介入到校查處，並督導學校妥適處理。後續國教署將根據私校法、與退場條例等相關規定嚴正處理。

教育部指出，世界高中若經主管機關糾正或限期整頓改善，屆期仍未改善者，根據情節輕重，可停止該校部分或全部的獎勵、補助，或停止該校部分或全部班級的招生。

國教署已經同步查核世界高中財務狀況、合格教師比率及其違反法規情節，若有符合退場條例第6條第1項規定情形，包括財務狀況顯著惡化，已有不能清償債務之事實或嚴重影響校務正常營運，將提送私立高級中等以上學校退場審議會審議，在2年改善期間內若未解除專案輔導學校，賸餘財產歸屬，則根據退場條例第21條規定辦理。

財務 教育部 國教署

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