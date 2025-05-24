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民團爭新竹增公立高中 教部：中央已補助近17億

中央社／ 台北24日電

新竹高中就學權益自救會預計今天下午舉辦「為教育請命」集會，爭取新竹縣市公立高中增班、增校經費。教育部表示，因應新竹人口快速成長需求，已補助近17億元新建、改建工程。

大新竹高中就學權益自救會（以下簡稱自救會）預計今天下午在教育部門口召開「524站出來，為教育請命」集會，訴求中央政府儘速補助新竹縣市公立高中增班、增校的經費，避免竹苗區學子就學權益受損、導致教育資源缺乏。

自救會指出，新竹縣市預計在116學年度（龍年出生的學生升上高一）將短少1695個公私立高中職名額，目前地方政府已提出相關計畫，包括將現有高中增班、國中改制完全中學、設置實驗高中等，所需經費約新台幣63億元，如果都實現，可新增1766個名額，但仍需要中央資源挹注。

教育部昨天深夜發布新聞稿表示，因應新竹縣人口快速成長所帶動的學齡學生就學需求，行政院已核定補助新竹縣政府多所國民中小學新建校舍計畫，提升教育環境品質。包括竹北市嘉豐國小、文興國小及東海國小等校舍新建或改建工程，中央補助近17億元。

教育部表示，支持116學年度竹苗區增班，並持續以整體提升大新竹區教育品質，優先維護學生就學權益。

自救會 新竹 教育部

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