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學生抗議手機管理草案 教育部6月1日辦座談

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

教育部日前公布「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則」草案，引發高中生不滿，學生在網路串聯，預計今上午赴教育部前靜坐抗議。教育部表示，將於六月一日舉辦座談會，邀學生一同對話，並將彙整意見與回饋評估可行性。

「捍衛全台學權行動」與「台灣未來的主人們」等學生組織，集結板橋高中、中和高中等多所學校學生，指教育部擬定手機管理草案時，將學生邊緣化，從未問過學生要不要有規定，包括草案醞釀、討論等，都僅在教育部官員的辦公室內發生，上對下推行政策，卻沒有學生參與的空間。

學生團體強調，該政策攸關學生權益，卻沒有任何學生團體代表參與討論，而是行政單位片面決策後「通知」學生，已嚴重侵害學生自主權益，呼籲退回草案。

對此，教育部表示，草案並非一體適用或自上而下的規定，而是根據不同學習階段，訂出明確化、彈性化、分階段彈性原則。以高中為例，考量學生課程上有查資料與自主學習等需求，讓學校可依據教學需要，自行訂定管理方式，但也要求在制定規範時，應透過校內民主機制，由學生、教師與家長代表共同討論，並建立違規處理、申訴與彈性調整等機制，保障學生的參與權。

教育部強調，草案正值預告期、非強推定案，目的就是為了公開徵詢各方意見，歡迎各界至公共政策網路參與平台提出回饋。

高中生 教育部 手機

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