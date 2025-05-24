學生抗議手機管理草案 教育部6月1日辦座談

你贊同教師擔任交通導護嗎？一名女網友近日在論壇指出，教師無實權指揮交通、約束違規車輛，他們只被賦予身上的導護背心、手中的指揮棒，就要站上馬路進行交通導護的工作，即使在危險的路口也一樣，根本是「螳臂擋車」。原PO也列出她認為教師不應擔任交通導護的理由，包含：安全維護應由專業人力執行、教師會因導護工作無法充分準備課程、多數教師執行導護工作未被徵詢其意願等。

2025-05-23 20:09