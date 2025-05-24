大村國中自由車女將 獲總統教育獎

彰化縣大村國中自由車選手游佩璇，在家庭經濟困難、生活壓力沉重之下，憑著吃苦耐勞、樂觀進取的精神，不僅在運動場上屢創佳績，更不放棄學業表現，榮獲2025總統教育獎，成為學子學習的榜樣。

游佩璇原是田徑選手，國一下因校隊人手不足臨時支援自由車賽，便展現驚人天賦。教練發現她在彎道不減速仍能穩定過彎，判斷她極具自由車潛力，隨即將她納為正式隊員。國二那年，她就在全中運拿下競輪與兩公里雙銅牌，嶄露頭角。

正當大家看好她未來發展，游佩璇卻申請退出校隊。學校深入了解才得知她家庭狀況艱困——父親健康不佳、姊姊因車禍需休養，母親獨力在食品工廠撐起一家八口。她身為家中老二，平日需照顧三位小學弟妹與兩歲幼弟，還要負責大部分家務，生活壓力沉重。

更現實的是，自由車裝備費用高昂，一雙專業襪子就要8千元，其他裝備也難以負擔。所幸在校長賴良柱奔走下，學校結合社會資源提供協助。

儘管生活忙碌，游佩璇從未放棄學習。導師葉鳳玉表示，她常主動向國文老師索取試卷加練，數學課後也不斷追問「還有什麼要加強的」，這份「以勤補拙」的態度讓老師們十分敬佩。

教練蔡韶宇則說，隊上訓練以男選手標準為基礎，游佩璇從不要求寬待，甚至在摔車受傷後仍堅持練習到最後一刻，「她的韌性連男生都佩服」。

除了運動與課業，她還擔任音樂小老師與圖書館志工，工作負責、態度謙遜，是師長眼中的模範學生。

校長賴良助說，「身為教育者，我們的責任就是為孩子搭建舞台。游佩璇證明了，即使來自逆境，只要願意努力，也能發光發熱。」游佩璇目前已確認升學體育班，繼續追逐自由車夢想。她說「我會更加努力，騎出屬於自己的未來。」

商品推薦