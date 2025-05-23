教師執行交通導護是螳臂擋車？ 網：風吹日曬後再疲憊教學「本末倒置」

你贊同教師擔任交通導護嗎？一名女網友近日在論壇指出，教師無實權指揮交通、約束違規車輛，他們只被賦予身上的導護背心、手中的指揮棒，就要站上馬路進行交通導護的工作，即使在危險的路口也一樣，根本是「螳臂擋車」。原PO也列出她認為教師不應擔任交通導護的理由，包含：安全維護應由專業人力執行、教師會因導護工作無法充分準備課程、多數教師執行導護工作未被徵詢其意願等。

原PO在Dcard以「請明文禁止教師交通導護」為題發文表示，教師不應擔任交通導護的理由，可分為四大點：專業角色錯置、人力配置不當、潛在法律風險、非志願志工。

原PO指出，教師的專業在於教學與輔導，即照顧學生，交通導護並非本業；況且道路的安全維護，應該由校安人員或警力來執行，因為他們才是具備交通、治安知識，或者經過專業訓練的人員。

「早上與中午的導護時段往往讓教師無法充分準備課程，或得到應有的休息」，原PO補充，不僅是這兩個時段會影響教學，在放學的導護時段，教師會被要求提早到達交通導護的位置，即最後一節課的上課時間會被縮短。

原PO也呼籲，多數老師是在未被徵詢其意願下，就站上路口進行導護工作，但他們也有家庭與人權，以學生安全為由對教師進行道德綁架，已經將教師置於危險之地；況且，針對學生的交通安全，政府也應投入制度的改革、社區與家長從旁守護、校方進行校內管理與教育，不應只由教師承擔責任。

有網友質疑，「但他們那個時間（執行導護工作的時間）可以換特休」；對此，有其他教師解釋，「是補休，老師沒有特休，而且在導護期間班上發生事情也算是老師失職」、「是補休，而且這個不一定每個校長都會給，覺得導護是義務的校長就不會給」、「敝校還有錢呢，一天30元」。

也有其他老師現身分享執行導護工作的經驗，「真的該連署，我待過的國中幾乎都要站導護，不管是站在邊上還是中間，這本來就不是老師該做的」、「連署+1，教師已經比多數人還早需要開工，站導護就是至少早一個小時到校，颳風日曬站完以後，再拖著疲憊身軀開始忙碌一天，這樣對學生對老師是好的嗎？本末倒置了！」；有網友也為老師抱不平，「老師不是三角錐也不是超人餒，教書已經夠爆肝，還要被拿去當肉盾嗎」。

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