快訊

2賊偷娃娃機竟衝撞逃逸 高警朝車開槍1竊賊腹部中彈

教師執行交通導護是螳臂擋車？ 網：風吹日曬後再疲憊教學「本末倒置」

聯合新聞網／ 綜合報導
為學生安全過馬路，導護老師舉旗擋車。聯合報系資料照片
為學生安全過馬路，導護老師舉旗擋車。聯合報系資料照片

你贊同教師擔任交通導護嗎？一名女網友近日在論壇指出，教師無實權指揮交通、約束違規車輛，他們只被賦予身上的導護背心、手中的指揮棒，就要站上馬路進行交通導護的工作，即使在危險的路口也一樣，根本是「螳臂擋車」。原PO也列出她認為教師不應擔任交通導護的理由，包含：安全維護應由專業人力執行、教師會因導護工作無法充分準備課程、多數教師執行導護工作未被徵詢其意願等。

原PO在Dcard以「請明文禁止教師交通導護」為題發文表示，教師不應擔任交通導護的理由，可分為四大點：專業角色錯置、人力配置不當、潛在法律風險、非志願志工。

原PO指出，教師的專業在於教學與輔導，即照顧學生，交通導護並非本業；況且道路的安全維護，應該由校安人員或警力來執行，因為他們才是具備交通、治安知識，或者經過專業訓練的人員。

「早上與中午的導護時段往往讓教師無法充分準備課程，或得到應有的休息」，原PO補充，不僅是這兩個時段會影響教學，在放學的導護時段，教師會被要求提早到達交通導護的位置，即最後一節課的上課時間會被縮短。

原PO也呼籲，多數老師是在未被徵詢其意願下，就站上路口進行導護工作，但他們也有家庭與人權，以學生安全為由對教師進行道德綁架，已經將教師置於危險之地；況且，針對學生的交通安全，政府也應投入制度的改革、社區與家長從旁守護、校方進行校內管理與教育，不應只由教師承擔責任。

有網友質疑，「但他們那個時間（執行導護工作的時間）可以換特休」；對此，有其他教師解釋，「是補休，老師沒有特休，而且在導護期間班上發生事情也算是老師失職」、「是補休，而且這個不一定每個校長都會給，覺得導護是義務的校長就不會給」、「敝校還有錢呢，一天30元」。

也有其他老師現身分享執行導護工作的經驗，「真的該連署，我待過的國中幾乎都要站導護，不管是站在邊上還是中間，這本來就不是老師該做的」、「連署+1，教師已經比多數人還早需要開工，站導護就是至少早一個小時到校，颳風日曬站完以後，再拖著疲憊身軀開始忙碌一天，這樣對學生對老師是好的嗎？本末倒置了！」；有網友也為老師抱不平，「老師不是三角錐也不是超人餒，教書已經夠爆肝，還要被拿去當肉盾嗎」。

教師

延伸閱讀

三峽老翁撞死學童效應 北港警方啟動護專案...學校導護喘口氣

三峽車禍15死傷 代理師工會：校園導護老師缺制度保障應廢除

三峽車禍2生死8生輕重傷 學生團保最高可理賠100萬

三峽車禍網截舊聞稱新北咎責導護 交通局斥：惡意連結

相關新聞

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

教師執行交通導護是螳臂擋車？ 網：風吹日曬後再疲憊教學「本末倒置」

你贊同教師擔任交通導護嗎？一名女網友近日在論壇指出，教師無實權指揮交通、約束違規車輛，他們只被賦予身上的導護背心、手中的指揮棒，就要站上馬路進行交通導護的工作，即使在危險的路口也一樣，根本是「螳臂擋車」。原PO也列出她認為教師不應擔任交通導護的理由，包含：安全維護應由專業人力執行、教師會因導護工作無法充分準備課程、多數教師執行導護工作未被徵詢其意願等。

新北雙溪高中推臺金歲月礦業特展 學生參與探索歷史

為提升學生對台灣礦業歷史與文化的認識，雙溪高中圖書館特別與國家發展委員會檔案管理局合作，自即日起推出「臺金歲月─臺灣金銅礦務產業檔案行動特展」。展覽藉由珍貴歷史微型檔案，邀請全校師生共同參與，深入探索台灣金瓜石地區的金銅礦業發展歷程。

新北汐止東山國小「光影色彩」 學童發表多國多元才藝

汐止區東山國小每一年都會舉辦的光影色彩活動，今年將於5月24日（星期六）在汐止火車站前登場，包括他們拿到全國第一的傳統皮影戲以及踢踏舞，值得一提的是，還有兩段越南語歌舞表演，展現孩子們在藝術與文化領域的多樣才華，這兩天孩子們都在加緊練習彩排，希望能展現出最好的一面，歡迎民眾前往欣賞，給孩子們打氣加油。

世界機器人大賽勇奪三金一銀 高雄正義中學寫下歷史新頁

5月17日在美國底特律羅倫斯科技大學舉辦的Robofest 世界機器人大賽中，高雄正義中學的學生奪三項冠軍與一項亞軍，締...

逆境仍繼續邁向夢想 彰化自由車女將游佩璇獲2025總統教育獎

彰化縣大村國中自由車選手游佩璇的競賽表現優異，練自由車吃苦耐勞，求學主動要求教師補強學科，在家要當媽媽的最強補位，不抱怨又樂觀上進的精神，榮獲2025總統教育獎。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。