屏東大新國小閒置校舍 再生為大新全齡共創基地

屏東縣政府推動閒置校舍再生，經裁併的佳冬鄉大新國小，今華麗轉身為「大新全齡共創基地」，即日起提供咖啡館、共創教室、體適能等空間，成為社區多功能交流據點。

為持續推動閒置校舍再生，屏東縣政府近年將廢校舊有校舍翻轉後再利用，位於佳冬鄉的大新國小在民國110學年度經裁併校後，規劃為「大新全齡共創基地」，今天正式啟用。

屏東縣長周春米出席啟用典禮表示，面臨社會變遷及少子化影響，原大新國小因學生數僅30名，不僅長期缺乏同儕互動，更影響學習品質，最終決議裁併校。為活化既有空間，在前縣長潘孟安任內即爭取國發會經費支持，推動地方創生。自己上任縣長後，也結合教育處、社會處及長照處共同規劃，歷經2年成功轉型為社區共享空間。

周春米指出，為提供高齡照顧者與被照顧者皆能使用的共融場域，「大新全齡共創基地」規劃多功能空間，包括咖啡館、互動室、手作體驗室、共創教室與體適能教室等，透過實作、輔具使用、體適能等相關空間，以及基金會與社區的加入，讓長輩都能得到良好照顧，盼社區鄉親多多使用，成為屏南重要照顧基地。

屏東縣政府勞動暨青年發展處新聞稿表示，「大新全齡共創基地」為提供社區民眾健康樂活課程，邀請在屏東深耕多年、具備專業照顧經驗的財團法人介惠社會福利慈善基金會參與。感謝基金會長期推動照顧服務與婦女就業，並曾與竹田國中合作設立全國首座長照實作教室，成功培育許多照顧人才。

勞青處提及，各企業展現對「大新全齡共創基地」的關懷與支持，包含有情門設計家具捐贈家具、均芫實業有限公司捐贈實境教室課程設備；誠品文化藝術基金會、未來親子學習平台、東方出版社、三之三國際文教機構、摩方創造股份有限公司提供兒童讀物；和誼創新股份有限公司帶來創意教具、芙玉寶生技股份有限公司提供手工皂課程教學、安泰醫療儀器有限公司參與健康推廣及贊助護具。

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