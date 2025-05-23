新北汐止東山國小「光影色彩」 學童發表多國多元才藝

汐止區東山國小每一年都會舉辦的光影色彩活動，今年將於5月24日（星期六）在汐止火車站前登場，包括他們拿到全國第一的傳統皮影戲以及踢踏舞，值得一提的是，還有兩段越南語歌舞表演，展現孩子們在藝術與文化領域的多樣才華，這兩天孩子們都在加緊練習彩排，希望能展現出最好的一面，歡迎民眾前往欣賞，給孩子們打氣加油。

可以說是公立森林小學的東山國小，一直致力於推動藝術教育，並且結合當地的文化資源、還有本土語推廣，開設多樣性的藝術特色課程，包括皮影戲、陶藝、踢踏舞，另外，還有英語、新住民語等多國語言課程，這些課程不僅豐富了學生的學習經驗，也提升了他們的藝術素養。

東山國小校長黃丞傑表示，這次活動是學校藝術教育與特色課程的展現，目的是讓學生們在實際表演中積累舞台的經驗、增進團隊合作與社交技能、展現身體表達與自我認同、成就感的獲得與自信心的增強、培養一定的紀律與堅持，並且鼓勵他們在課程中發揮創意，恣意揮灑。

東山國小學生說，這次自己負責了幾項才藝表演，有紙盤舞、踢踏舞、越南語歌謠、還有英語歌謠，為了這次的活動，這幾天都在不斷的練習排演，希望能夠展現最好的一面，東山國小成果發表會很特別，會在汐止火車站前展演，因為學校是比較小的校園，也因為這樣才會把握機會演出，也會賣力的表演，有很多學校的特色，歡迎大家來看。

東山國小「光影色彩14~東山國小特色亮點發表」，將在5月24日也就是這個星期六，下午2點到4點，在汐止火車站舉行，當天學校安排了孩子們多項才藝表演，汐止警分局活動當天也會到現場識詐宣導，值得一提的是，在下午一點半，會由學校連續好幾年拿到全國特優的皮影戲打頭陣，接著還有踢踏舞、相聲、英語以及越南語歌謠演出，多達近20項的節目，也歡迎有興趣的民眾前往欣賞，給孩子們支持鼓勵。

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