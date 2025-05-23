新北雙溪高中推臺金歲月礦業特展 學生參與探索歷史

為提升學生對台灣礦業歷史與文化的認識，雙溪高中圖書館特別與國家發展委員會檔案管理局合作，自即日起推出「臺金歲月─臺灣金銅礦務產業檔案行動特展」。展覽藉由珍貴歷史微型檔案，邀請全校師生共同參與，深入探索台灣金瓜石地區的金銅礦業發展歷程。

「臺金歲月─臺灣金銅礦務產業檔案微型特展」，以國家發展委員會檔案管理局典藏的「臺灣金銅礦務產業檔案」為核心，連結民眾與金瓜石的文化記憶。這批檔案曾榮獲登錄於文化部文化資產局「第三屆世界記憶國家名錄」，如時空膠囊般保存百年來礦工生活的點滴。經過細心梳理，以六大主題帶領本校觀展學生重回盛極一時的臺金時代。

第一展區「日照金瓜石！」，詳細介紹從19世紀末至戰後初期，不同階段金瓜石的採礦業務；第二展區「早安，臺金公司！」，細述1955年臺金公司成立後的發展蛻變，如何由戰後的接收重整再創新猷；第三展區「畫筆下的礦業知識」，利用留存的珍貴圖繪，呈現開挖坑道並繪製圖說，用以管理龐大且神祕地底資源的歷程；第四展區「眾人協力點石成金」，詳解金銅礦完整的生產流程，揭露鮮為人知的礦山生產和運輸；第五展區「散步生活金礦山」，還原臺金公司員工的日常活動，重現當年熱鬧非凡的祈堂街生活圈。最後，在第六展區「國家檔案重現礦山記憶」中，透過臺金公司留下的豐富檔案，回顧金瓜石礦業的發展足跡。

雙溪高中圖書館主任陳建全表示，本次學校的行動展運用國家檔案中各試圖片以及充滿年代感的照片，展示台金公司發展歷程與礦山記憶，藉由結合課程與深度閱讀，引導學生理解台灣在地礦業歷史，深化歷史記憶與文化永續。

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