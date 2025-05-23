世界機器人大賽勇奪三金一銀 高雄正義中學寫下歷史新頁

5月17日在美國底特律羅倫斯科技大學舉辦的Robofest 世界機器人大賽中，高雄正義中學的學生奪三項冠軍與一項亞軍，締造隊史最佳成績。

本次賽事中，國二生林郁城、林靖祐、吳恆瑜、楊洺杰組成的初級組團隊，橫掃UMC（未知任務挑戰）與GAME兩大項目，勇奪雙料冠軍；高二陳訢慈、高一陳廷恩、林暐智、洪凱鴻組成的高級組隊伍，在激烈競賽中，抱回UMC項目冠軍與GAME項目亞軍，展現正義中學跨級團隊的實力。

正義中學教務處主任余慕貞指出，這次備戰時程緊湊，學生們需兼顧期中考與密集訓練，抵達美國後，面對時差與高強度賽程，隊員們迅速調整節奏，彼此扶持、即時修正，在壓力中展現超越年齡的自律與堅毅。

賽事教練蔡豊珍說，今年賽制挑戰升級，尤其是UMC未知任務中，學生必須在2.5小時解題、設計與程式演算，他們在短時間內完成高難度任務並獲得滿分，讓只能在場外的老師們都同感振奮，也感受到台灣學子在國際賽事中的實力。他強調：「每位學生在團隊中都扮演關鍵角色，從結構設計、程式撰寫到策略制定，缺一不可。」

已是二度參賽的林郁城說，雖然在美國的初期有失誤，但組員冷靜應對成功追回。這次比賽，他學會了反思與堅持。同樣二度參賽的林靖祐表示，場地尺寸不一讓他們一度很緊張，但靠著先前車型研究與臨場調整，在UMC完美應對，當比賽成績揭曉時，大夥淚水、笑聲交織，那是青春的見證。

吳恆瑜則說，組員面對高難度題目與結構挑戰，經過反覆修正與創新，突破其他隊伍選擇棄權的難關，這份經驗讓他更有信心迎接未來。

初次參賽的楊洺杰表示，人生第一次站上世界舞台，能拿到冠軍像作夢一樣。感謝一路陪伴的老師與隊友，這份經歷是生命中寶貴的養分。已連續三年參賽的高二陳訢慈見證了團隊的成長與傳承，「真正的勝利，不在於站上頒獎台，而是一路走來不放棄。」高一陳廷恩也提到：第一輪的失分，靠溝通與團隊分工逆轉奪冠，讓他深刻體會合作與穩定才是勝出的關鍵。

林暐智則說：「過程充滿挑戰，我們嘗試不同材質，不斷失敗又重新站起來，這種挫折中的成長，是最寶貴的學習。」洪凱鴻回憶：「負責程式與結構整合壓力極大，但我們不斷修正調整，最終拿下滿分成績。我學會接受自己的不足，也知道努力會帶來改變。」

正義中學校長俞德淦表示，這次是學校第五度代表台灣參加此國際大賽。學生們的表現讓我們看見不只是技術能力的提升，更是身心與團隊整合的極致挑戰。他們證明了，台灣的教育能培養具備全球競爭力的青年。

高雄正義中學的學生在日前美國底特律羅倫斯科技大學舉辦的Robofest 世界機器人大賽中，勇奪三項冠軍與一項亞軍，締造隊史最佳成績，圖中就是拿到冠軍的作品。圖／教育事業部 高雄正義中學的學生在日前美國底特律羅倫斯科技大學舉辦的Robofest 世界機器人大賽中，勇奪三項冠軍與一項亞軍，締造隊史最佳成績。圖／正義中學提供 高雄正義中學的學生在日前美國底特律羅倫斯科技大學舉辦的Robofest 世界機器人大賽中，勇奪三項冠軍與一項亞軍，締造隊史最佳成績。圖／正義中學提供 高雄正義中學的學生在日前美國底特律羅倫斯科技大學舉辦的Robofest 世界機器人大賽中，勇奪三項冠軍與一項亞軍，締造隊史最佳成績。圖／正義中學提供

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