教育部沒核准停招 世界高中停止學生轉銜安置
新竹市私立世界高中先前傳出在班親會宣布將於七月底停招，並私下進行在校一三三名學生的轉銜安置，引發熱議。教育部國教署日前派員到校開會，表示停招須依程序辦理，要求校方及董事會繼續辦學。校方昨聲明，已依要求停止學生安置輔導。
據了解，國教署前天到世界高中開會，國教署官員表示，學校若要「停招」必須提報完整計畫、依程序法規辦理，還得經教育部核准同意，因此要求校方及董事會應繼續辦學，讓在校一三三名學生都順利畢業，再依規停辦。
國教署也在會中強調，假設校方不按照程序辦學，讓已招收進來的學生順利畢業，會採嚴正處置（即學校財產會收歸地方政府所有及充公），籲董事長及學校一周內權衡利弊得失，朝繼續辦學，讓學生讀到畢業再朝停辦方向進行。
世界高中董事會在會中坦承，因招生不如預期，辦學虧損的財務缺口已無法再負擔，加上董事會不願再挹注經費，希望開始安置學生，同時已召開會議跟家長溝通，並到各校溝通輔導安置事宜。
世界高中昨天在臉書發出聲明，強調目前學校已依國教署要求停止學生安置輔導作業，造成學生、家長困擾，校方表達最誠摯的歉意，並感謝新竹市政府長久以來的支持與協助。
另，竹市府原定要在世界高中舉辦一一三學年度國中技藝教育頒獎典禮，也因為因世界高中處理學校停招事件無暇他顧，臨時通知要延期。校方也解釋，是因學校處理校務事件的緣故，才請新竹市政府同意擇期辦理，造成學生、家長及各學區國中師長不便，學校亦同時表達歉意。
新竹市政府教育處回應，技藝競賽的頒獎典禮延期舉行，僅屬競賽後續表揚性質，不影響學生的參賽紀錄、得獎證明及後續免試入學申請作業，學生權益均獲完整保障。將與承辦學校加強溝通協調機制，一一四學年度起改由光復高中承接竹市技藝中心業務。
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