房地產價格飆升惹的事？ 苗栗大倫國中逾500師生將舉校遷離

苗栗市大倫國中分校預定地面臨地主要求解編還地的壓力，全校將遷離育英街現址，預計今年7月完成新校區首期工程招標作業；大倫國中是JHBL國中甲組籃球聯賽的勁旅，縣議員鄭碧玉今天質詢關切遷校事宜，要求縣府務必保住現有的籃球場，讓大倫持續培養「灌籃高手」。

縣府教育處長葉芯慧答詢指出，大倫國中將全校遷往位於國華路地下道附近的分校預定地 ，預計今年7月完成新校首期工程招標，如果順利發包，第一期工程將斥資3.6億元先建造35間校舍。在新校區室內籃球場未興建完成前，球員要回舊校區場館持續訓練，縣府會配合辦理。

大倫、明仁國中兩校都是JHBL的勁旅，幾乎年年打入8強賽，也曾數度奪冠，國內不少職籃知名球星都是大倫校友，讓大倫成為培育籃球高手的搖籃。

大倫國中校長溫志宏說，目前育英街校地現址約2.3公頃，但其中6成是市有地、近4成是縣有地，還有一小部分是水利地；但近年各地房地產暴漲，分校預定地也可能面臨原地主要求解編還地的壓力，目前學校約有450名學生，教職員工約70人。

他指出，新校區首期工程由縣府交通工務處辦理，現已公開上網招標中，如果7月間順利標出，工程即可開展，首期工程完成後，縣府後續將辦理校舍設備、教具採購，這部分完成後，遷校作業即可啟動，估計時間點可能在未來二、三年。

大倫分校預定地占地4.2公頃，也是都計區徵收來的文中用地，3年前已興建完成風雨球場及棒球打擊訓練場，至於室內籃球場在新校區暫時未規畫興建，籃球隊可利用舊校區保留的場館持續訓練， 兩地距離約1.3公里，以一般人的腳程，步行約19分鐘可達。 苗栗市大倫國中是JHBL的勁旅，全校師生未來幾年內將舉校遷離育英街現址，圖為3年前光電業者捐建完成的光電風雨球場。記者胡蓬生／攝影 苗栗市大倫國中是JHBL的勁旅，全校師生將舉校遷離育英街現址。記者胡蓬生／攝影 苗栗縣議員鄭碧玉關切大倫國中遷校事宜，要求縣府務必保留育英街校區現址的籃球場館。記者胡蓬生／攝影

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