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嶺東中學舉辦歡送畢業生音樂會 香蕉哥哥壓軸掀高潮

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
2025嶺東歡送畢業生音樂會邀請多位知名藝人演出，現場嗨翻天。圖／嶺東中學提供
2025嶺東歡送畢業生音樂會邀請多位知名藝人演出，現場嗨翻天。圖／嶺東中學提供

緊鄰台中市精密機械科技創新園區的私立嶺東中學，為歡送即將畢業的學生，特別盛大舉辦「2025嶺東歡送畢業生音樂會」，邀請多位知名藝人蒞校演出，為畢業生獻上一場充滿青春與回憶的音樂饗宴。活動現場氣氛熱烈，師生齊聚一堂，共同見證畢業生重要的青春里程碑。

嶺東中學鄰近嶺東科技大學、台中工業區、台中市精密機械科技創新園區、高鐵台中站以及成功嶺，擁有高中、高職、國中、進修部等四種學制。不少學生都是來自工業區、科技創新園區企業或進駐廠商的子女。

此次音樂會卡司陣容堅強，演出藝人包括芒果醬、陳忻玥、張杰明、王Aden、Sabrina、黃少康、思遠、派偉俊等人氣歌手，輪番登台獻唱，勾勒出畢業生三年來的青春縮影，每一首歌曲都引發現場熱烈共鳴。

音樂會高潮迭起，最受矚目的壓軸嘉賓—深受學生喜愛的「香蕉哥哥」驚喜現身，全場歡聲雷動，喚起了畢業生的青春回憶，他不僅帶來帶動跳表演，更邀請校長周錦貞及全場師生一同舞動，瞬間點燃氣氛，讓活動在歡笑與感動中畫下完美句點。

此次音樂會由嶺東中學與學生會共同籌劃，除了感謝畢業生三年來的努力與付出，更展現了學校對學生無限的祝福與關懷。

周錦貞表示，今年的畢業主軸為懷舊，透過這場充滿音樂與回憶的音樂會，揮別童年及少年的懵懂，承載著學校滿滿的祝福展翅高飛，也期許他們未來在人生的舞台上持續發光發熱，開創屬於自己的璀璨篇章。

「香蕉哥哥」邀請嶺東中學校長周錦貞及全場師生一同舞動。圖／嶺東中學提供
「香蕉哥哥」邀請嶺東中學校長周錦貞及全場師生一同舞動。圖／嶺東中學提供

香蕉 音樂會 派偉俊

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