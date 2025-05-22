嶺東中學舉辦歡送畢業生音樂會 香蕉哥哥壓軸掀高潮
緊鄰台中市精密機械科技創新園區的私立嶺東中學，為歡送即將畢業的學生，特別盛大舉辦「2025嶺東歡送畢業生音樂會」，邀請多位知名藝人蒞校演出，為畢業生獻上一場充滿青春與回憶的音樂饗宴。活動現場氣氛熱烈，師生齊聚一堂，共同見證畢業生重要的青春里程碑。
嶺東中學鄰近嶺東科技大學、台中工業區、台中市精密機械科技創新園區、高鐵台中站以及成功嶺，擁有高中、高職、國中、進修部等四種學制。不少學生都是來自工業區、科技創新園區企業或進駐廠商的子女。
此次音樂會卡司陣容堅強，演出藝人包括芒果醬、陳忻玥、張杰明、王Aden、Sabrina、黃少康、思遠、派偉俊等人氣歌手，輪番登台獻唱，勾勒出畢業生三年來的青春縮影，每一首歌曲都引發現場熱烈共鳴。
音樂會高潮迭起，最受矚目的壓軸嘉賓—深受學生喜愛的「香蕉哥哥」驚喜現身，全場歡聲雷動，喚起了畢業生的青春回憶，他不僅帶來帶動跳表演，更邀請校長周錦貞及全場師生一同舞動，瞬間點燃氣氛，讓活動在歡笑與感動中畫下完美句點。
此次音樂會由嶺東中學與學生會共同籌劃，除了感謝畢業生三年來的努力與付出，更展現了學校對學生無限的祝福與關懷。
周錦貞表示，今年的畢業主軸為懷舊，透過這場充滿音樂與回憶的音樂會，揮別童年及少年的懵懂，承載著學校滿滿的祝福展翅高飛，也期許他們未來在人生的舞台上持續發光發熱，開創屬於自己的璀璨篇章。
▪ 整理包／114年國中教育會考 5科完整試題與解答
▪ 家長哀號…寒假結束上3天課才過年？教育部擬2方案：其一提前補課
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答熱議話題曝 助你上榜心儀科系
▪ 葉丙成涉性平洩密 她提4疑點：犯法後才用「老師的善意」粉飾太平？
▪ 花蓮鐵公路交通斷…考生「無法入學面試」成最大苦主 2所大學公告曝
▪ 輝達總部落腳北投士林！網揪1高中緊鄰北士科T17、T18 嗨喊：要起飛了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言