角力、射箭、卡巴迪選手不畏逆境 展望會7兒少獲總統教育獎

2025年總統教育獎今公布得獎名單，台灣世界展望會共有7名服務的孩子獲獎，包括克服家庭困境，獲得角力與卡巴迪國手資格的宇僑、詩涵，小萱、麗晴在射箭項目上有優異表現，凱丞超越學障困難，致力傳承原民科學與文化，嘉欣在失親的困苦環境中仍考取7張專業證照，友福則是在家庭創傷後仍想成為助人者，為自己的夢想鋪路。

就讀嘉義縣高中的宇僑，在社工與教練陪伴下投入角力運動，歷經病痛仍堅持不懈，今年榮獲U17國手選拔第一名，成為國家隊選手；但他從小家境清寒，父母以臨時工為生，難以維持一家生計，六個孩子更是由外公外婆分擔撫養。由於家裡無法提供生活費，生活開銷全靠比賽獎金維持，宇僑打工貼補家用，甚至把獎金都寄回家。宇僑說「謝謝展望會、資助人的幫助，讓我可以安心讀書，不用擔心經濟問題，未來我會持續在角力領域努力，我的夢想不只是成為優秀選手，更希望能回到家鄉，幫助更多山上的孩子找到自己的方未來。」

15歲的鄒族少年凱丞，是八八風災受災戶；爸爸是務農零工，一天僅有一千多塊工資。凱丞在國小三年級被學校認定為學習障礙，媽媽便就辭掉工作陪著他，但新冠疫情重重打擊了一家，凱丞回憶「當時看到媽媽在地板上，以為她睡很熟、掉下床去，我幾次喊媽媽都沒回應」凱丞慌張地打119，「看著抬上救護車就是我看到媽媽的最後身影。」他不向命運低頭，對各項鄒族文化相關事物懷有高度熱忱，不論是學習鄒族族語或參加校外各項相關比賽，表現都十分優異。

就讀台東縣高職的嘉欣與哥哥相依為命，兩兄妹租屋獨自生活，哥哥一邊就讀大學，一邊打工維持兩人生活開銷。透過台灣世界展望會每年穩定的助學金與生活物資，不僅減輕兄妹經濟壓力，讓嘉欣能安心讀書，她在高中時就考取七張專業證照。

此次獲獎者，還包括自10年前起受展望會陪伴成長詩涵，是卡巴迪國家代表隊成員，不僅體育出色，學業也維持班排前2名，更因優異表現獲錄取國立大學特殊選才。小萱與麗晴兩位神射手，則是在射箭場上展現堅韌的人生態度，還有歷經喪親創傷但堅定追夢、想要成為助人者的翼友福，都是不懼難關，生命影響生命的典範代表。

展望會說，這些優異的孩子背後都有一條共同軌跡，就是在展望會的資助人與社工陪伴下，找到了向上力量。台灣世界展望會每年服務關懷逾4.5萬名國內弱勢兒少，透過社工安排的生涯探索、心理輔導與社區活動穩定成長，足見長期陪伴的效果與影響力。孩子的努力不該被困境掩蓋，台灣世界展望會誠摯邀請您加入「兒童資助計畫」，用愛與實際行動守護孩子的未來。

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