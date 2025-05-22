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不痛不癢？捲不雅考題風波師「僅停聘6月」 家長怒轟金城國中：懲處太輕

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城國中不雅考題風波，學校今天做出初步懲處，將命題翁師記1大過並停聘六個月。記者蔡家蓁/攝影
金城國中不雅考題風波，學校今天做出初步懲處，將命題翁師記1大過並停聘六個月。記者蔡家蓁/攝影

金城國中日前爆發健康教育段考出現「綠茶婊」、「精液豆漿」等不雅題目，引發社會譁然。校方今天公布初步懲處，對涉案翁姓教師記一大過並停聘6個月，對此，不少家長與網友紛紛質疑校方懲處過輕、不痛不癢，更有人怒批「變相袒護老師」，要求更嚴格的問責與教育體系檢討。

多位家長聽到學校的懲處，感到相當憤怒且失望，認為校方未能展現應有的責任感。一位家長直言，這名老師不是第一次出問題，卻只記一支大過、停聘半年？這根本不痛不癢。他指出，事件發生當下，家長就曾建議先行停聘，但校方卻拖延至今才做出停聘，根本是「慢半拍」。

李姓家長則質疑處分流程混亂，認為第一時間就應先停聘、後調查，再依調查結果決定是否處罰。他表示，「現在直接宣布停聘6個月，若6個月內調查還未完成，屆時該怎麼辦？這樣對師生雙方都是不公平的。甚至在調查結果未出爐前先給一個大過，是否變相影響委員會判斷？」

也有不少網友在社群平台上也表達強烈不滿，有人留言，「這種題目出現在國中考卷上，對學生、家長、社會觀感造成多大傷害？這樣的教師半年後還能回來教書，是哪門子的教育正義？」。也有網友直言，「後台真硬」，這人該除名，怎麼還能留在教育體系？

對於今日校方所做出的初步懲處，長期關注此案的金門縣議員吳佩雯表示，尊重教評會的決議，但也呼籲學校應以此事件為契機，深刻檢討教育現場的制度缺失，避免再度出現類似失衡情形，並強化教師性別平等意識與教材審查機制。

雖然批評聲浪很多，仍有少數學生家長為教師發聲。有該班學生透過家長表示，翁師3年來認真教學、陪伴學生走過許多挑戰，如今畢業在即，卻臨時換班導，讓人遺憾，盼望畢業典禮能見到老師一面，留下合照。

一名王姓家長則說，或許他跟學生太熟、太無邊界感，才會在言行或命題中出現「走鐘」情況。他表示，我相信他是個用心的老師，也希望他能從這次事件中學習與反省，未來用行動重新贏回社會與家長的信任。

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