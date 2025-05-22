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嘉市育人國小汪佑叡逆境自強不息 獲總統教育獎

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市育人國汪佑叡在疊杯競技屢獲大獎。圖／育人國小提供
嘉義市育人國汪佑叡在疊杯競技屢獲大獎。圖／育人國小提供

總統教育獎今天揭曉，全國60名學生獲獎，國小組有18名學生中嘉義市育人國小六年級學生汪佑叡以堅強毅力、樂觀態度、以行動詮釋「逆境中自強不息」榮獲殊榮。包括2022年「揮灑生命色彩的小巨人-陳懷恩」與2024年「采疊夢想，守護幸福微光-陳采稼」，這是育人國小4年內第3度有學生獲總統教育獎。

汪佑叡出生時因後尿道瓣膜阻塞導致需施以手術，在肚子上開造口排出尿液，小時候掛尿袋，後來手術疏通尿道改成定期2～3小時導尿。

育人國小校長楊家豪表示，從小因身體狀況讓他面對比常人更多的挑戰，卻從不自怨自艾，反而以積極正向的心態迎向每一次學習與生活上的考驗。他在語言學習上展現持之以恆的熱情，持續參與「Cool English」自學活動，並積極投入RT英語讀者劇場比賽。熱愛閱讀，是學校圖書館的「借閱王」，更獲選為嘉義市「閱讀小達人」，展現對知識的渴望與無比熱情。

原本不被看好能參與競技運動，卻憑著堅毅不拔的精神，在競技疊杯運動中脫穎而出，代表嘉義市與台灣參與全國及國際賽事。用實力證明「限制來自身體，但態度與毅力無可限量」，更成為許多特教家庭的希望與鼓舞。在班上人際關係良好，總是主動付出樂於助人，展現出過人品德與溫暖性格。

雖然與家人常須面對疾病帶來的不便，但他們始終攜手面對，這份家庭的力量成為汪佑叡奮鬥不懈的後盾。將個人生命經歷轉化為正能量，參加教育部適應體育徵文獲優等獎、榮獲王月蘭慈善基金會「月蘭獎」、SO GOOD好小孩計畫的「優秀楷模獎」及「孝親楷模獎」；在疊杯競技大放異彩，包括2024年新加坡疊杯世界盃3金1銀2銅、2022台北亞洲盃6金、2023韓國光州亞洲3金2銀、2024馬來西亞亞洲盃2金1銀1銅。2023嘉義市英語讀者劇場特優、2023、2024連2年獲英聽王、英閱王、口說高手、資安王獎項、2024教育部體育署適應體育徵文優勝等。

市長黃敏惠表示，佑叡不僅品學兼優，更擁有感動人心的生命力量，他的故事，是對教育的最佳詮釋：教育不只是知識的傳遞，更是生命影響生命的過程。

教育處長郭添財說，嘉義市近年將競技疊杯運動作為城市適應體育特色運動之一，為特教生和普通生創造一個普特共融的融合舞台。特教孩子在訓練及比賽時展現的堅毅和光芒令人感動。因而在實踐市長黃敏惠對普特共融優質夥伴關係的理念下，意外的讓嘉義市孩子能履履獲得總統教育獎。

嘉義市育人國汪佑叡在疊杯競技展現天份屢獲大獎。圖／育人國小提供
嘉義市育人國汪佑叡在疊杯競技展現天份屢獲大獎。圖／育人國小提供
嘉義市育人國小六年級學生汪佑叡在疊杯競技屢獲大獎。圖／育人國小提供
嘉義市育人國小六年級學生汪佑叡在疊杯競技屢獲大獎。圖／育人國小提供
雖然與家人常須面對疾病帶來的不便，但他們始終攜手面對，這份家庭的力量成為汪佑叡奮鬥不懈的後盾。圖／育人國小提供
雖然與家人常須面對疾病帶來的不便，但他們始終攜手面對，這份家庭的力量成為汪佑叡奮鬥不懈的後盾。圖／育人國小提供
嘉義市育人國小六年級學生汪佑叡以行動詮釋「逆境中自強不息」榮獲總統教育獎。圖／育人國小提供
嘉義市育人國小六年級學生汪佑叡以行動詮釋「逆境中自強不息」榮獲總統教育獎。圖／育人國小提供

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