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不雅考題風波落幕！金城國中對出題翁師懲處曝光 審題師也被記過

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金城國中不雅考題風波，學校今天懲處命題翁教，對他記1大過並停聘六個月。記者蔡家蓁/攝影
金城國中不雅考題風波，學校今天懲處命題翁教，對他記1大過並停聘六個月。記者蔡家蓁/攝影

金城國中的不雅考題風波，引發社會關注，校方近日積極處理相關後續事宜，學校今天表示，針對命題的翁師，教評會決議記一大過，並做出暫停聘任6個月的處分。

金城國中指出，考題爭議引發部分學生情緒不安，為此各班已陸續實施團體輔導，由專業輔導老師進班說明，協助學生釐清事件內容與產生的感受，提供必要的情緒支持與對話空間。

在行政程序方面，學校已依性別平等教育法啟動調查程序，強調過程須嚴謹客觀，確保事實釐清並保障學生權益。同時，對於命題與審題過程中的疏失，教師考核會議已做出處分決議，對翁師記大過1次，審題老師則記過1次。

另外，根據今天召開的教評會決議，命題教師自接獲處分書翌日起暫停聘任6個月，待後續調查結果出爐後，再依規定進行進一步處置。校方表示，未來將持續釐清各環節責任，若調查結果顯示有其他人員涉有失職，也將依法究責。校長因督導不周，已向縣府自請處分。

對於此事件造成的負面社會觀感及對學生可能造成的影響，學校表示深感遺憾，並承諾秉持「零容忍」的立場嚴肅處理。未來將全面檢討命題與審題流程，增強教師對性別平等及專業倫理的認識，並規劃相關教育訓練，強化校內審查與支持系統，提升整體教育品質。

學校強調，將以此事件為契機，深化制度改革與教學文化調整，並積極聆聽家長與社會各界的建議，建立透明且可受公評的溝通管道。

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金城國中不雅考題風波，學校懲處命題翁教，記1大過並停聘六個月。記者蔡家蓁/攝影
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金城國中 考題 教師

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