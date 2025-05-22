不雅考題風波落幕！金城國中對出題翁師懲處曝光 審題師也被記過
金城國中的不雅考題風波，引發社會關注，校方近日積極處理相關後續事宜，學校今天表示，針對命題的翁師，教評會決議記一大過，並做出暫停聘任6個月的處分。
金城國中指出，考題爭議引發部分學生情緒不安，為此各班已陸續實施團體輔導，由專業輔導老師進班說明，協助學生釐清事件內容與產生的感受，提供必要的情緒支持與對話空間。
在行政程序方面，學校已依性別平等教育法啟動調查程序，強調過程須嚴謹客觀，確保事實釐清並保障學生權益。同時，對於命題與審題過程中的疏失，教師考核會議已做出處分決議，對翁師記大過1次，審題老師則記過1次。
另外，根據今天召開的教評會決議，命題教師自接獲處分書翌日起暫停聘任6個月，待後續調查結果出爐後，再依規定進行進一步處置。校方表示，未來將持續釐清各環節責任，若調查結果顯示有其他人員涉有失職，也將依法究責。校長因督導不周，已向縣府自請處分。
對於此事件造成的負面社會觀感及對學生可能造成的影響，學校表示深感遺憾，並承諾秉持「零容忍」的立場嚴肅處理。未來將全面檢討命題與審題流程，增強教師對性別平等及專業倫理的認識，並規劃相關教育訓練，強化校內審查與支持系統，提升整體教育品質。
學校強調，將以此事件為契機，深化制度改革與教學文化調整，並積極聆聽家長與社會各界的建議，建立透明且可受公評的溝通管道。
▪ 整理包／114年國中教育會考 5科完整試題與解答
▪ 家長哀號…寒假結束上3天課才過年？教育部擬2方案：其一提前補課
▪ 114申請入學面試揭密！穿什麼、怎麼答「熱議話題全公開」 助你上榜心儀科系
▪ 葉丙成涉性平洩密 她提4疑點：犯法後才用「老師的善意」粉飾太平？
▪ 花蓮鐵公路交通斷…考生「無法入學面試」慘成最大苦主 2所大學公告曝
▪ 輝達總部落腳北投士林！網揪1高中緊鄰北士科T17、T18 嗨喊：要起飛了
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言