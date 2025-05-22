愛護牙齒從小做起！基隆市潔牙比賽 選出參加全國賽隊伍
基隆市今天舉辦國小潔牙競賽，評分項目包括口腔保健知識測驗、牙刷和牙線潔牙技巧，最後用牙菌斑顯示劑漱口，再由牙醫師檢查口腔乾淨度，最後七堵國小獲得冠軍，今年10月將代表基隆市參加全國賽。
教育處、衛生局和基隆市牙醫師公會今天在七堵國小，合辦國小潔牙觀摩活動，共有來自11所國小的132位學生參賽，展現潔牙練習成果。為了舒緩比賽的緊張，會場設計多項闖關遊戲，並準備豐富紀念品送給學生。
基隆市長謝國樑表示，市府一直致力守護孩子的健康，除與牙醫師公會合作實施口腔檢測，教導學童正確使用牙線與貝氏刷牙法，並推廣督導式潔牙，已讓小學生未治療齲齒率下降，齲齒複檢率也高於全國平均值。希望透過學校、家庭共同努力，讓孩子從小建立正確觀念。
牙醫師公會理事長蔡志明說，為了降低國小學童齲齒率，推廣校園餐後使用含氟1000PPM牙膏進行督導式潔牙。公會每年舉辦潔牙觀摩活動，這學年還邀請牙醫師進入校園，幫學生做前後測口檢，免費對高齲齒關懷學生塗氟，並舉辦多場教師增能研習，努力守護學童口腔健康。
衛生局長張賢政表示，良好的口腔健康是全人健康的重要基石，齲齒可以預防，只要從小建立正確的潔牙習慣，就能為孩子的未來打下穩固的健康基礎。透過比賽不僅增加孩子對口腔保健的興趣，也能實際落實每日潔牙的好習慣。
國小潔牙比賽項目包括口腔保健知識筆試、牙線與刷牙技巧評分，並使用牙菌斑顯示劑檢查清潔成效。經過一個早上激烈的競爭，七堵、成功及正濱國小獲得前3名，並由七堵國小國小代表基隆市參加全國潔牙觀摩賽，與各縣市潔牙小尖兵一較高下。
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