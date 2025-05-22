桃園南北教育資源不均？家長憂心國中銜接 教育局回應了

桃園南北教育資源不平衡？民進黨桃園市議員王珮毓今在市議會總質詢指出，北桃園設有資優班的國中共16所、南桃園僅9所，另雙語創新學校也是北多南少，且國小7所、國中僅3所，家長都擔心銜接問題；教育局長劉仲成表示，資優班與雙語創新學校是不同問題，教育不會因為南北而偏廢。

教育局指出，雙語創新學校是指學校除了英語文課程外，彈性學習課程至少有一堂是英語相關主題課程，且每周課程至少1/3以上採雙語授課，且學校至少有1名外籍教師。

王珮毓指出，雙語創新學校國中僅3所，其中僅1所在南區，很多家長擔心銜接問題。桃園是國門之都，要與國際接軌，市府應該雙語教育。

另外，王珮毓也提到桃園不僅興辦資優班的學校南北落差懸殊，資優班種類也差很多，北桃園的數理資優班有19班、英文資優班有12班、其他類型資優班有6班，南桃園數理只有11班，英文7班，其他類型更只有1班。不僅南北教育資源失衡，南區9所興辦資優班學校還有6所實施總量管制，家長為了孩子就讀問題，被迫「逐水草而居」，搬到有名額的學區。

劉仲成指出，學生資優評鑑須經過考試，過去報考人數本就呈現北多南少，通過評鑑人數也是北區比較多，因此北區學校比較有機會設資優班，南區雖然資優班不多，但不代表沒有輔導資優生的資源。實際上，學校即使沒有資優班，在教學方面還是給通過評鑑的學生較多輔導。

至於雙語創新學校，劉仲成表示依國民教育法規定，公立國民中小學須按學區分發入學，以全市國小185所、國中65所的比例來看，雙語創新學校的國中小比例沒有差多少，而且雙語創新教學計畫與學校課程教育規畫安排有關，也與老師能力有關，不是所有學校的課程審議委員會都願意做，推動並不容易。

劉仲成說，桃園除了創新學校，在厚植學生雙語能力也有諸多努力，全市英語老師有1千多名，能在英語以外課程以雙語進行教學的老師也有9百多名，整體覆蓋率已達9成以上。

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