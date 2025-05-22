放棄棒球夢打工養家 17歲高中生逆境奮發獲總統教育獎

嘉義縣新港藝術高中學生陳柏呈，從小父母離異，由年邁祖父母一手帶大，家境清寒卻始終不喊苦、不低頭，他國中時為了熱愛的棒球住校訓練，假日回家幫忙擺攤賣水果，升高中時放棄棒球夢，勤奮向學取得優異成績，在逆境中不畏風雨前行，今年獲總統教育獎肯定。

陳柏呈自幼由祖父母隔代教養，生活成長環境艱困，讓他有些自卑、性格內向，但他熱愛棒球，國中時期住校練球，假日則回家陪祖父母擺攤賣水果貼補家用。國中畢業後為了減輕家庭負擔，陳柏呈放棄運動專長，選擇進入普通高中勤奮向學，還利用假日打工賺錢。

陳柏呈說，在高中升學之際，明知放棄運動專長等同於割捨多年心血，但他知道家庭需要更實際的選擇，忍痛放棄棒球夢，選擇進入普通高中，一邊認真讀書、一邊打工分擔家計，希望守護溫馨幸福的祖孫家庭，說不上苦，只是因為「不想讓阿公、阿嬤失望」。

老師分享，陳柏呈在校園裡表現亮眼，多次在班上名列前茅，高中3年擔任班長，還獲選為學生典禮大隊長、社會服務社社長，高二當選班聯會長，展現出在棒球場上磨練出的紀律與抗壓力，是老師眼中最值得信賴的學生，也是同學心中的精神支柱。

陳柏呈說，感謝師長一路以來的陪伴與教誨，感謝祖父母含辛茹苦撐起家庭，也感謝同學們的鼓勵支持，這份榮耀不只屬於他一個人，更屬於默默支持他的家人與學校。未來，他希望投身軍警體系，將所學回饋社會，幫助更多像他一樣在黑暗中奮力前行的孩子。

新港藝術高中校長任以真說，陳柏呈是苦難中綻放的堅強花朵，他用實際行動詮釋了總統教育獎的核心精神，不僅學業成績亮眼，更有難能可貴的孝行與服務精神，是全校引以為傲的典範，獲得評審一致肯定，相信只要不放棄希望，再小的光也能照亮遠方。 嘉義縣新港藝術高中學生陳柏呈從小熱愛棒球，為減輕家庭經濟負擔，高中時選擇進入普通高中就讀。圖／校方提供 嘉義縣新港藝術高中學生陳柏呈從小熱愛棒球，為減輕家庭經濟負擔，高中時選擇進入普通高中就讀。圖／校方提供

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