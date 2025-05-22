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基中弱勢生水桶陣苦讀獲總統教育獎 受助感恩回報鄉里

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基中弱勢生王辰瀚家中漏水，在水桶陣中苦讀向上，獲今年總統教育獎，他受助感恩回報學弟妹。圖／基隆高中提供
基中弱勢生王辰瀚家中漏水，在水桶陣中苦讀向上，獲今年總統教育獎，他受助感恩回報學弟妹。圖／基隆高中提供

國立基高中基中數理班王辰瀚家庭貧困，家中漏水擺滿水桶陣也無礙他在餐桌上念書奮發向上，還在特殊選才同時考上台大與清大雙榜，獲得今年選總統教育獎。王辰瀚說，「我曾覺得上天很不公平，但眾多援手讓我學會感恩。」他在偏鄉學校擔任義工，回報鄉里。

王辰瀚是中低收入戶，家中僅靠舅舅打零工照顧他和他的爺爺、奶奶，從小沒有父親的他，與家人們住在嚴重漏水的房子內，沒有書桌那就在餐桌念書，吃完飯就是念書的時間；下雨時屋頂會漏水，客廳放滿水桶。

基中師長3年來為王辰瀚張羅獎助學金與午餐讓他能心無旁鶩學習，他很爭氣，不論是數學與物理的培訓或是至大學參與先修課實驗課程，都難不倒他，在多項競賽嶄露頭角，曾獲得國際數學競賽銀牌、台灣人文獎的全國首獎、全國水下機器人比賽佳作等。

弱勢的背景讓他更加努力，反而更有扭轉人生的養分，高中階段他成績維持在全校前三名。高中畢業前夕，他不只在英文積極加強努力提升外，更是指導同學與學弟妹課業。也利用假日時間擔任學校工讀生賺取工讀金。

王辰瀚將這人生第一筆打工的薪水2千元捐出來給學校扶助會幫助清寒學生添購午餐，他說，基中還有許多辛苦的同學不一定每天有午餐可以吃，「以前我常受貴人幫助，如今我也要當一次學弟妹的貴人。」

校長鍾定先表示，王辰瀚能得獎實屬不易，這孩子的故事讀起來會讓人鼻頭一酸，然而聽到他這輩子的遠大的理想與目標深深感到欣慰。他一路不向命運低頭發奮苦讀，家中漏水擺滿水桶陣也無礙他在餐桌上念書的志氣，很感動人，學校、市府及民間企業也都一起幫助他。

王辰瀚高中三年的導師連耿義說，這孩子從小沒有爸爸照顧，但他認命但不認輸，突破逆境，勇於挑戰人生，十分孝順，也很有志氣。

基中弱勢生王辰瀚家中漏水，在水桶陣中苦讀向上，獲今年總統教育獎，他受助感恩回報鄉里及學弟妹。圖／基隆高中提供
基中弱勢生王辰瀚家中漏水，在水桶陣中苦讀向上，獲今年總統教育獎，他受助感恩回報鄉里及學弟妹。圖／基隆高中提供
基中弱勢生王辰瀚家中漏水，在水桶陣中苦讀向上，獲今年總統教育獎，他受助感恩回報鄉里及學弟妹。圖／基隆高中提供
基中弱勢生王辰瀚家中漏水，在水桶陣中苦讀向上，獲今年總統教育獎，他受助感恩回報鄉里及學弟妹。圖／基隆高中提供

漏水 偏鄉學校 人生

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