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展望會7資助兒獲總統教育獎 克服困難展現韌性

中央社／ 台北22日電

2025總統教育獎今天公布，台灣世界展望會共有7名資助兒獲獎，包含獲得今年U17國手選拔第一名的角力選手宇僑以及不畏學障，致力於推廣原民科學文化的鄒族少年凱丞。

總統教育獎鼓勵以順處逆，發揮人性積極面、力爭上游的學生，獲獎者將進入總統府接受表揚。今年全國共推薦352人，進入複選176人，最後透過學者專家實地訪視，選出60人獲得殊榮。

台灣世界展望會今天發布新聞稿指出，展望會共有7名服務的孩子獲得肯定，這些孩子不僅克服生活中的困難，展現自身的努力與韌性，也見證兒童資助計畫在協助弱勢兒少穩定就學、正向成長上的能量與助力。

就讀嘉義縣高中的宇僑是總統教育獎得主之一，他在社工與教練陪伴下投入角力運動，歷經病痛仍堅持不懈，今年更榮獲U17國手選拔第一名，成為國家隊選手，但宇僑從小家境清寒，父母以臨時工為生，難以維持一家生計，六個孩子更是由外公外婆分擔撫養。

家貧對宇僑來說，是一場長期的硬仗，而角力不只是運動，更是翻轉人生的機會，雖然家裡無法提供生活費，生活開銷全靠比賽獎金維持，但宇僑仍省吃儉用、打工貼補家用，甚至把獎金都寄回家，而展望會的資助，也讓宇僑一家生活能稍微寬裕。

獲知得獎後，宇僑開心的向展望會資助人報喜，除了感謝展望會及資助人的幫助，也承諾未來會持續在角力領域努力，「我的夢想不只是成為優秀選手，更希望能回到家鄉，幫助更多山上的孩子找到自己的未來」。

除了宇僑外，15歲的鄒族少年凱丞也是獲獎者之一，凱丞一家是八八風災的受災戶，爸爸是工作時間不固定的務農零工，一天僅有新台幣1000多元的工資，凱丞在國小三年級時還被學校認定為學習障礙，媽媽便辭掉工作陪著他。

然而COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情的侵襲重重打擊了一家，凱丞媽媽確診身亡，爸爸求職也更困難，後來主動向展望會求助，展望會旋即給予積極輔導、急難救助以及助學金的支持。

雖然歷經家庭變故，但凱丞不向命運低頭、勇於追求夢想，對各項鄒族文化相關事物懷有高度熱忱，不論是學習鄒族族語或參加校外各項相關比賽，表現都十分優異，凱丞也向資助人承諾，未來有能力將回饋社會、幫助有需要的人，「您的幫助讓我感到無比感激，謝謝您的付出」。

展望會表示，孩子的努力不該被困境掩蓋，社會的支持能讓他們走得更遠，誠摯邀請民眾加入「兒童資助計畫」，一同用愛與實際行動，守護孩子的未來，一同豐盛兒童生命的展望。

鄒族 爸爸 夢想

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