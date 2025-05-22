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「我右眼看不到還有左眼」 視障生逆風而上獲總統教育獎

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市二信高中高一中度視障生王實修不向命運低頭，突破視力障礙的限制逆風而上，獲總統教育獎。圖／二信高中提供
基隆市二信高中高一中度視障生王實修不向命運低頭，突破視力障礙的限制逆風而上，獲總統教育獎。圖／二信高中提供

2025年總統教育獎今天公布名單，基隆市二信高中中度視障生王實修不向命運低頭，突破視力障礙的限制逆風而上，他就連10公分近的手指看起來很模糊，要看清楚字體眼睛幾乎要貼到桌子，讀書很辛苦需要靠輔具，但他學業成績優秀還是數理資優生，還是桌球場上的常勝軍，獲得很多獎項。

就讀高一的王實修，國一時不明原因導致雙眼視網膜剝離，右眼視神經受損，就連10公分近的手指看起來很模糊，左眼視力也僅剩0.04，雙眼視力都模糊為中度視障生。突如其來的打擊，曾讓母親悲痛不已，但他卻以一句「媽媽，沒關係，我右眼雖然看不到，但我還有左眼可看到一點點。」樂觀面對讓尊動容。

王實修不向命運低頭，不只通過數理資優鑑定，還是桌球場上的常勝軍，獲得無數獎項，以第一名榮獲市長金鷹獎畢業。他代表學校參與基隆市科展、模範學生選拔，並在去年莫斯科國際發明暨設計展拿下金牌。

升上高中後，王實修持續追尋數理夢想，主動參加AMC數學競賽、準備數學科展，王實修說，雖然視力有限，但夢想沒有界線，「只要心中有光，就能照亮前行的路。」他說，未來願望是能進入數學系或物理系完成夢想，可以用自己的經驗幫助更多面臨困境的人。

王實修雖然看書要用輔具協助，十分的辛苦，但他的學業表現優異，還常幫助同學。校長林立表示，王實修在逆境中力爭上游，他的故事深刻展現「風箏會飛，是因為逆風」這句話的真義。

基隆市二信高中高一中度視障生王實修不向命運低頭，突破視力障礙的限制逆風而上，獲總統教育獎。圖／二信高中提供
基隆市二信高中高一中度視障生王實修不向命運低頭，突破視力障礙的限制逆風而上，獲總統教育獎。圖／二信高中提供

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