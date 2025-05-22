不改作業、發平板玩！她曝「最瞎代課老師」 網質疑：本就沒責任

「代課老師」的職責有包含處理班級事務嗎？一名國小女教師發文，稱她因個人原因修一個月長假，請來的代課老師非但沒有處理完交代的事，甚至擺爛不改作業，還發平板給小孩玩，讓她忍不住批評：「這是我史上遇過最瞎的代課老師」。

一名女網友在Dcard發文，表示她是國小中年級的教師，近日因為個人原因，請了一個月的長假，學校找了一位老師的朋友當代課老師，沒想到交代他的事情沒完成，還擺爛不改學生作業。

原PO舉例，數學隨堂練習有些有改有些沒改、國語習作是唯一有在改的，其他作業簡直「不忍直視」，原PO問學生為什麼學習單和校本作品怎麼都沒完成，學生卻表示代課老師「太忙」，沒時間做，卻有時間發平板給學生玩、放任學生不吃午餐玩鬼抓人，更有家長打電話來學校告狀，讓原PO不禁怒轟「史上最不負責任的代課老師」。

此文一出，不少網友認為班級事務本就不是代課老師的職責，「代課本來就是代課務啊，只有上課時間才是他的事吧」、「其實代課老師是真的本來就沒有義務要做這些，除非一整學期的代理」、「我不知道那個是算月薪，還是鐘點，鐘點的話人家回去還要批改作業？課節數多少付多少錢」。

也有網友分享類似的經驗，「我的朋友曾被人情請托去當數個月的代課（鐘點）老師，平時或晚上要花好幾個小時設計教學活動、批改作業，但是只有領上課節數的鐘點費」、「現在代課老師唯一的標準就是，小孩沒出大事，要求作業批改，老師有做到算原班導師賺到」。

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