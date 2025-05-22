校園手機管理預計9月上路 立委攜民團籲納入學生意見

教育部日前公布手機管理草案，規畫自9月新學期起實施手機集中管理，引發高中學生與教育團體質疑政策過於倉促，且未充分納入學生意見。對此，多名立法委員與學生團體今天召開記者會，呼籲教育部要落實校園民主，手機管理決策過程要納入學生意見，並要分級管理及因校制宜。

根據教育部擬定的「高級中等以下學校學生攜帶行動載具到校管理原則修正草案」內容，行動載具定義包括手機、平板電腦、智慧手表等可連網設備。該草案採取原則性規範加上學校自訂細則方式，強調學生可攜帶行動載具到校，但原則上應集中管理，避免上課干擾與過度依賴，學校可依校情與學生發展階段訂定具體管理辦法。草案目前已上網預告，預告期至6月1日，教育部邀請各界提供意見。

立委吳沛憶說，手機管理政策的核心不僅是管制與否，而是程序正義與學生主體性問題。制度應遵守三項原則，包括預告並廣納意見、分級管理、納入學生參與等等。透過民主程序的充分討論，有助學生建立自律精神，教育部要守住傾聽學生的價值，不應將學生排除在政策對話之外。

立委蔡易餘表示，應依學生的教育階段採取不同規範。對國中小學生而言，正值身心發展與價值觀養成期，應給予較多引導與限制；但對於高中生，則應信任其自主管理能力，透過適度開放與引導，培養其數位素養與責任感。

立委黃捷表示，政策制定過程中，青年團體長期被排除，顯示目前諮詢機制仍有不足，此次草案雖已公告於公共政策網，短時間內湧入大量學生留言，反映學生高度關注，且留言內容多具有建設性。她建議教育部應同步辦理分區實體座談，廣納師生意見，避免政策上路後引發教學現場更多爭議。

立委陳培瑜則提醒，目前草案雖已提及分級管理及校內民主機制，仍需正視執行層面問題，如統一保管設備的安全性、損壞責任歸屬等。教育部不應將手機視為管制物品，而應透過教育引導學生正確使用，並防範過度沉迷。她也鼓勵學生於預告期間積極發聲，教育部與民意代表將共同審慎看待各界意見。

學生團體也提出具體訴求。台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄表示，雖肯定草案引入分級管理與學生參與精神，但目前草案部分條文定義模糊，恐導致學生與教師間誤解與衝突。校園決策過程中學生參與應具實質性，不應因學生代表在校務會議中人數較少而被忽視，應確保其意見具有決策影響力，真正落實兒少表意權。

台灣青年民主協會理事長楊姿潁則表示，草案納入分級與學生代表參與為正面發展，但仍應避免政策倒退。

高雄學生民主聯盟秘書長謝智弘表示，相較於過去網路謠言，這次草案內容更具彈性與規範，納入數位素養與學生意見等重點。但他也提醒，若無配套，恐淪為紙上民主，盼能促成尊重參與與教育本質的手機管理制度。

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