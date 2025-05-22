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宣布停招！國教署要求繼續辦學 世界高中回應了

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
世界高中資料照。記者王駿杰／翻攝自世界高中臉書
世界高中資料照。記者王駿杰／翻攝自世界高中臉書

新竹市私立世界高中先前傳出在班親會宣布將於七月底停招，並私下進行在校133名學生的轉銜安置計畫引發議論。教育部國教署前派員到校開會，據悉，國教署官員強調「停招」要提報完整計畫、依程序法規辦理，還得經教育部核准同意，因此要求校方及董事會應繼續辦學，讓在校133名學生都順利畢業，再依規停辦。

校方今天在臉書發聲明，強調目前學校已依國教署要求停止學生安置輔導作業，造成學生、家長困擾，本校表達最誠摯的歉意。

有關「113學年度國中技藝教育頒獎典禮」擇期辦理，是因學校處理校務事件的緣故，才請新竹市政府同意擇期辦理，相關造成學生、家長及各學區國中師長不便，本校亦同時表達歉意。

世界高中表示，學校由衷感謝市府長久以來的支持與協助，雖學校轄管在國教署，但對於近日各界在這次校務事件中，在行政資源、學生就學權益保障及與各學校聯繫工作上的協助，讓學校在事件處理上得到最即時且溫暖的支援。

據悉，國教署前天在會中指出，假設校方不按照程序辦學，讓已招收進來的學生順利畢業，會採嚴正處置（即學校財產會收歸地方政府所有及充公），籲董事長及學校1周內權衡利弊得失，朝繼續辦學，讓學生讀到畢業再停辦方向進行。

世界高中董事會也在會中坦承，因招生不如預期，辦學虧損的財務缺口已無法再負擔，加上董事會不願再挹注經費，希望朝安置學生進行，同時已召開會議跟家長溝通，並到各校溝通輔導安置的事宜。

另外，新竹市府原定昨辦理「113學年度國中技藝教育頒獎典禮」，卻傳出因承辦學校私立世界高中處理學校停招事件無暇他顧，臨時通知要延期，至於學生技藝教育競賽成績優異保送甄試所需獎狀，將採影本加蓋技藝教育資源中心戳章交給得獎學生，作為後續升學申請之用。

對此，教育處回應，技藝競賽的頒獎典禮延期舉行，僅屬競賽後續表揚性質，不影響學生的參賽紀錄、得獎證明及後續免試入學申請作業，學生權益均獲完整保障。將與承辦學校加強溝通協調機制，114學年度起改由光復高中承接竹市技藝中心業務。因應世界高中停招事件，市府已依竹苗區免試委員會修正簡章來函，轉知轄內各國中加強宣導，維護學生權益。

溝通 新竹 國教署

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