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花蓮老家協會挹注 玉里高中暖心食堂讓住宿生更飽滿

中央社／ 花蓮縣22日電

玉里高中在「花蓮縣老人暨家庭關懷協會」支持下，在宿舍餐廳設置「暖心食堂」，讓住宿學生每週至少有一次額外營養補給，補充熱量與元氣，增強學習與運動表現。

國立玉里高中是花蓮南區唯一高中，住宿學生多數為體育班棒球隊、舉重隊、射箭隊及經濟弱勢背景學生，社團法人花蓮縣老人暨家庭關懷協會執行長蔡智全與志工團隊，昨天到學校捐贈電磁爐2部、冷凍食品、飲品等豐富物資，啟動「暖心食堂」的愛心餐品分享行動。

民國94年成立至今的老家協會自許為「後山邊緣的護欄」，專門服務弱勢獨老及貧困家庭，特別是需要卻不符補助資格的案件，蔡智全說，未來將定期提供冷凍食品與其他生活物資，持續關懷學校住宿生日常所需。

蔡智全指出，協會長年致力於扶助貧困與弱勢家庭，這次設立「暖心食堂」，希望學生在宿舍中也能感受到如同家庭般溫暖與照顧，幫助學子無後顧之憂完成學業、追求夢想。

活動現場，學生們圍繞在滿桌物資前，臉上洋溢開心喜悅。高三李姓學生表示，每週一次的「暖心食堂」提供額外營養補充，不僅有助運動訓練，在課堂上也更有精神學習；高一張姓學生分享，感受到社會的愛與溫暖，珍惜這份關懷，未來也希望成為能回饋社會的人。

玉里高中校長詹坤達表示，這些資源得來不易，感謝協會長期關懷與愛護；孩子們在這樣環境中成長，不僅獲得營養補給，更從中學習感恩與回饋，這些愛心種子將在他們心中萌芽，未來傳遞到社會各處。

為避免資源浪費，協會與校方共同訂立「暖心食堂」使用規則及注意事項，教育學生珍惜食物、愛護物資。

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