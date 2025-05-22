北士科鄰校超前部署推「AI專班」 北市將與輝達洽談企業參訪
輝達海外總部鎖定北士科，北市首創全國推動「AI專班」，士北科鄰近3校近年陸續成立，3年修習20學分AI相關課程，產官學研合作讓業界實務經驗融入教學。北市教育局今說，未來規畫與輝達洽談企業參訪及產學合作，也會媒合實作訓練課程。
教育局表示，AI專班於108學年度起首度在中正高中成立，鄰近士北科的陽明高中及百齡高中陸續於111學年度加入，112學年度3校共192位學生參與，分別是中正高中107位、陽明高中45位、百齡高中40位。
教育局指出，113學年度擴大至8校307位學生參加「新科技學程實施計畫」，不只掌握新科技趨勢，也培養科技素養。教育局6月14日將在國立台灣科學教育館辦理「AI教育節」，展出學習成果。
教育局說，北市超前部署在北士科鄰近3校推動AI專班、新科技學程，未來將呼應輝達執行長黃仁勳宣布在北士科設置總部，規畫與輝達洽談企業參訪及產學合作，也會媒合各項輝達的實作訓練課程，包含技術專業知識、業界標準工具應用、跨產業應用知識等內容，期待與輝達合作推動個人程式語言及AI應用能力認證。
中正高中校長江惠真指出，學校推動AI專班之外，還提供台美雙聯學制（JDP）、台英大學預科課程（IFY）、雙語實驗班及國際移動力課程實驗班（IBDP、IBCP）等多樣化國際課程。
百齡高中校長張盈霏提及，學校AI專班學生表現優異，陸續在大學推甄取得相關科系錄取資格，更有學生受益於課程內容，榮獲「2025年化學奧林匹亞大賽全國初選化學銀獎」殊榮，張認為新科技學程專題學習，確實有助於學生在科技領域知識的專業成長。
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