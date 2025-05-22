「沒躺贏的命就站起奔跑！」基中女孩多益亮眼 最高845分有秘訣
國立基隆高中為強化學生英語能力、提升未來升學與職涯的國際移動力，5月初辦理「多益入校園」正式測驗，昨公告成績榜單，學生表現亮眼，4人800分以上，全校最高分達845分石兆馨分享秘訣說，學英文要變成習慣，一點一滴累積起來；羅尹言拿到805分排第四，她表示，「沒有躺贏的命，就要站起來奔跑。」
國立基隆高中說，這次全校學生參與熱烈，成績亮眼，最高分達845分，4位學生800分以上，18位700分以上，54位500分以上。其中550分以上的41位學生可獲得獎助金1400元。
210班學生石兆馨以845分榮獲全校最高分，她分享一開始只是想試試看，這是個難得的正式檢測經驗，她自己安排每天的英文學習，把它變成習慣，一點一滴累積起來。
石兆馨說，課堂上老師幫大家安排模擬測驗，還細心一起檢討，讓她清楚知道自己哪裡要加強，也因在熟悉的校園裡考試比較不緊張，比較能發揮，這次是個不錯的經驗，也希望下次能以更充足的準備迎戰金色證書。
208班羅尹言感性說，「沒有躺贏的命，就要站起來奔跑。」她拿下805分，雖然分數沒達到原本設定的目標，但比上次進步，讓她知道努力真的有用。
羅尹言分享說，這段期間持續做模擬題，也感謝班導師每周幫忙安排模考與分析，「多益的聽力節奏快，真的需要不斷練習來提升反應力。」平常她也靠看美劇、英文電影來提升語感，真的很有用，「我最感謝的是自己的堅持，還有學校的獎勵制度給我更多挑戰的動力。」
校長鍾定先表示，推動多益入校園，是學校落實課程國際化的重要一步，感謝每一位老師在教學現場細心陪伴學生，也感謝學生們願意挑戰自我。有些學生首次接觸國際英檢，有些則超越自己、創下新高分，期待透過這樣的歷程，讓孩子們在獲得支持與鼓勵中，建立語言自信，開展更寬廣的世界視野。
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