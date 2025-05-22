快訊

身體濕氣重？8件日常小事要做到！不只頭髮要吹乾，大家最愛的「1物」要少吃

聘任爭議／新聘教師面試行政力 大學教評會角色被稀釋

高雄檢調再查「雙罷劫」5志工、小編被約談

聽新聞
0:00 / 0:00

「沒躺贏的命就站起奔跑！」基中女孩多益亮眼 最高845分有秘訣

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆高中石兆馨（左）拿下全校最高分達845分，羅尹言（右）獲805分排名第四。圖／基隆高中提供
基隆高中石兆馨（左）拿下全校最高分達845分，羅尹言（右）獲805分排名第四。圖／基隆高中提供

國立基隆高中為強化學生英語能力、提升未來升學與職涯的國際移動力，5月初辦理「多益校園」正式測驗，昨公告成績榜單，學生表現亮眼，4人800分以上，全校最高分達845分石兆馨分享秘訣說，學英文要變成習慣，一點一滴累積起來；羅尹言拿到805分排第四，她表示，「沒有躺贏的命，就要站起來奔跑。」

國立基隆高中說，這次全校學生參與熱烈，成績亮眼，最高分達845分，4位學生800分以上，18位700分以上，54位500分以上。其中550分以上的41位學生可獲得獎助金1400元。

210班學生石兆馨以845分榮獲全校最高分，她分享一開始只是想試試看，這是個難得的正式檢測經驗，她自己安排每天的英文學習，把它變成習慣，一點一滴累積起來。

石兆馨說，課堂上老師幫大家安排模擬測驗，還細心一起檢討，讓她清楚知道自己哪裡要加強，也因在熟悉的校園裡考試比較不緊張，比較能發揮，這次是個不錯的經驗，也希望下次能以更充足的準備迎戰金色證書。

208班羅尹言感性說，「沒有躺贏的命，就要站起來奔跑。」她拿下805分，雖然分數沒達到原本設定的目標，但比上次進步，讓她知道努力真的有用。

羅尹言分享說，這段期間持續做模擬題，也感謝班導師每周幫忙安排模考與分析，「多益的聽力節奏快，真的需要不斷練習來提升反應力。」平常她也靠看美劇、英文電影來提升語感，真的很有用，「我最感謝的是自己的堅持，還有學校的獎勵制度給我更多挑戰的動力。」

校長鍾定先表示，推動多益入校園，是學校落實課程國際化的重要一步，感謝每一位老師在教學現場細心陪伴學生，也感謝學生們願意挑戰自我。有些學生首次接觸國際英檢，有些則超越自己、創下新高分，期待透過這樣的歷程，讓孩子們在獲得支持與鼓勵中，建立語言自信，開展更寬廣的世界視野。

英文 校園 多益

延伸閱讀

中國男子東京TOEIC當槍手被捕 冒名應考口罩藏麥克風

看好全球旅運需求 華航招募60名機場運務、資訊工程師

全國科大繁星二信2人錄取台科大 她多益英檢975靠卡通

連考7年990！英語老師直呼「多益不簡單」教3招練題技巧 暖心喊話：不要覺得自己爛

相關新聞

曾面臨併校…國小新生20人滿額創下連江首例 教育處研議入學規則

人口僅1萬4千餘人的連江縣，仁愛國小今年新生招生20人滿額，創下全縣首例。連江縣教育處表示，超額學生已協調至鄉內他校就讀...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

北士科鄰校超前部署推「AI專班」 北市將與輝達洽談企業參訪

輝達海外總部鎖定北士科，北市首創全國推動「AI專班」，士北科鄰近3校近年陸續成立，3年修習20學分AI相關課程，產官學研...

「沒躺贏的命就站起奔跑！」基中女孩多益亮眼 最高845分有秘訣

國立基隆高中為強化學生英語能力、提升未來升學與職涯的國際移動力，5月初辦理「多益入校園」正式測驗，昨公告成績榜單，學生表...

台南市高中免試入學 改每國中保障2名額

台南市高中免試入學實施「1校1名額」保障措施，每所國中都有學生可依免試超額比序積點，優先錄取南一中、南女中等前幾志願學校...

結合美學 新北汐止青山國中小打造森林系童軍教室

新北市汐止區的青山國中小，長期積極發展童軍課程，師生們一直期盼能擁有一間兼具教學、實作訓練與交流功能的特色教室。所以，學校在去年申請了，由教育部指導、台灣設計研究院主辦的「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」，學校結合戶外教育與空間美感，打造出獨具風格的「童軍教室」，讓學生們都超喜歡上童軍課。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。