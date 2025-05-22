聽新聞
0:00 / 0:00

台南市高中免試入學 改每國中保障2名額

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南報導
台南市教育局114學年度起將高中免試入學的1校1人優先錄取改為僅保障2人。聯合報系資料照片
台南市教育局114學年度起將高中免試入學的1校1人優先錄取改為僅保障2人。聯合報系資料照片

台南市高中免試入學實施「1校1名額」保障措施，每所國中都有學生可依免試超額比序積點，優先錄取南一中、南女中等前幾志願學校，但有學生進入明星高中後跟不上進度，因壓力大影響學習，進而休學、轉學；教育局修正今年起改為每所國中只保障2名額，可優先錄取；偏鄉校長和教團均肯定應適性教育。

目前高中入學採免試入學方式，但「免試」並非完全不看成績，而是以國中教育會考、多元學習表現、志願序等綜合指標分數高低來分發，台南市實施1校1名額保障措施，亦即每所國中可獲保障優先錄取各高中職1人，也使偏鄉國中每年都有畢業生可上南一中、南女中、南科實中、南二中、家齊高中。

雖然立意良好，但也發生有學生因跟不上進度，以及成績落好而產生挫折感；也因壓力大，學習力沒提升反而降低，甚至有學生因壓力大而必須就醫，造成有學生休學或是轉學。

多年來有學校建議修改辦法，教育局開會決議從114學年度起改為各國中男、女生各1名免試超額比序積點最高，優先錄取。

教育局表示，此一修正主要顧及公平、公正性，讓升學制度更為完整，也建議學生依狀態選擇適合自己的志願。

有偏鄉國中校長不諱言，過去學生因保障進入明星高中，實力不符學得痛苦；但也有學生表現進步，近年教師輔導學生務實選填志願，多數人破除名校迷思，選擇就近入學，改變反而更符合現實。

東原國中校長周柏廷說，去年該校可保障上普通高中第一志願的學生，就選擇就讀職校、之前也有選讀職校的學生，今年參加全國大賽拿到第3名，將可順利申請上國立科大。

南市教師會理事長陳葦芸表示，教育首重適性發展，不一定要讀名校，況且每校也都有各自特色，父母應多和孩子討論，了解性向，並尊重孩子的選擇權，讓孩子學他想學的，走自己的路。

教育局 台南 免試入學 優先免試 偏鄉學校

延伸閱讀

寒假結束上3天課才過年 南市建議3天調整為放假日 暑假往後延

補助款、統籌分配款共減75.43億 南市：這些建設影響大

台南建興國中數資班獨立研究發表會 看到深化資優教育實踐

台南市修改高中免試入學「1校1人」優先錄取 每所國中只保障2人

相關新聞

曾面臨併校…國小新生20人滿額創下連江首例 教育處研議入學規則

人口僅1萬4千餘人的連江縣，仁愛國小今年新生招生20人滿額，創下全縣首例。連江縣教育處表示，超額學生已協調至鄉內他校就讀...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

台南市高中免試入學 改每國中保障2名額

台南市高中免試入學實施「1校1名額」保障措施，每所國中都有學生可依免試超額比序積點，優先錄取南一中、南女中等前幾志願學校...

結合美學 新北汐止青山國中小打造森林系童軍教室

新北市汐止區的青山國中小，長期積極發展童軍課程，師生們一直期盼能擁有一間兼具教學、實作訓練與交流功能的特色教室。所以，學校在去年申請了，由教育部指導、台灣設計研究院主辦的「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」，學校結合戶外教育與空間美感，打造出獨具風格的「童軍教室」，讓學生們都超喜歡上童軍課。

臺法小帆手攜手啟航 跨海築夢航向永續

海洋委員會、法國在台協會與宜蘭縣立岳明國民中小學，日前在淡水漁人碼頭舉辦「攜手國際‧航向蔚藍」啟航典禮，來自臺法兩地的師生們，將以6天的旅程，駕駛帆船，探索通向世界的藍色航道，在跨越國界的學習中播下友誼的種子，在海洋的懷抱裡共築永續未來。

台南建興國中數資班獨立研究發表會 看到深化資優教育實踐

台南市建興國中今辦「數理資優班獨立研究發表會」，13組學生以4大主題「曙光之門，啟程的光芒」、「蟲生密語，微觀之森」、「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。