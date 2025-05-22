台南市高中免試入學 改每國中保障2名額

台南市高中免試入學實施「1校1名額」保障措施，每所國中都有學生可依免試超額比序積點，優先錄取南一中、南女中等前幾志願學校，但有學生進入明星高中後跟不上進度，因壓力大影響學習，進而休學、轉學；教育局修正今年起改為每所國中只保障2名額，可優先錄取；偏鄉校長和教團均肯定應適性教育。

目前高中入學採免試入學方式，但「免試」並非完全不看成績，而是以國中教育會考、多元學習表現、志願序等綜合指標分數高低來分發，台南市實施1校1名額保障措施，亦即每所國中可獲保障優先錄取各高中職1人，也使偏鄉國中每年都有畢業生可上南一中、南女中、南科實中、南二中、家齊高中。

雖然立意良好，但也發生有學生因跟不上進度，以及成績落好而產生挫折感；也因壓力大，學習力沒提升反而降低，甚至有學生因壓力大而必須就醫，造成有學生休學或是轉學。

多年來有學校建議修改辦法，教育局開會決議從114學年度起改為各國中男、女生各1名免試超額比序積點最高，優先錄取。

教育局表示，此一修正主要顧及公平、公正性，讓升學制度更為完整，也建議學生依狀態選擇適合自己的志願。

有偏鄉國中校長不諱言，過去學生因保障進入明星高中，實力不符學得痛苦；但也有學生表現進步，近年教師輔導學生務實選填志願，多數人破除名校迷思，選擇就近入學，改變反而更符合現實。

東原國中校長周柏廷說，去年該校可保障上普通高中第一志願的學生，就選擇就讀職校、之前也有選讀職校的學生，今年參加全國大賽拿到第3名，將可順利申請上國立科大。

南市教師會理事長陳葦芸表示，教育首重適性發展，不一定要讀名校，況且每校也都有各自特色，父母應多和孩子討論，了解性向，並尊重孩子的選擇權，讓孩子學他想學的，走自己的路。

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