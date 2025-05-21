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桃園高中生獲三鐵半程賽第一名 市長張善政期勉持續勇敢追夢

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
114年度桃園之光表揚大會今舉行，共有1778名學生接受表揚，較去年約1300名明顯增加。圖／教育局提供
114年度桃園之光表揚大會今舉行，共有1778名學生接受表揚，較去年約1300名明顯增加。圖／教育局提供

114年度桃園之光表揚大會今舉行，共有1778名學生接受表揚，較去年約1300名明顯增加，桃園市長張善政今出席表示，桃園各級學校在全國性競賽中表現愈趨優異，期勉同學們持續勇敢追夢，追求卓越，為自己與桃園爭光。

張善政感謝家長與教育團隊的用心付出並表示，身為市長他也感到十分驕傲，同學們能在求學階段於學術、體育、才藝等領域脫穎而出，榮獲全國競賽優勝，對未來的學術發展或人生歷程，都是寶貴且正向的記錄。

教育局說，「桃園之光」獎項自2010年舉辦至今已逾15年，旨在鼓勵多元教育與創新學習。今年受獎學生在各領域表現亮眼，例如新屋高中吳思慧榮獲「2024台東活水湖全國鐵人三項錦標賽」S16女子組半程賽第1名；觀音國中張玲瑄在「國際英語朗讀節 HTISF2024」角色獨白項目獲得第1名；建德國小徐玄恩則以四格漫畫描繪為父親吹頭髮的溫馨畫面，榮獲「113學年度弘揚孝道漫畫比賽」特優，展現藝術才華並弘揚孝道精神。

教育局表示，今日受獎學生在語文、數學、自然與生活科技、社會、藝術與人文、健康與體育等各領域皆有傑出表現，充分展現桃園多元教育的豐碩成果。未來市府也將持續推動創新教學與多元發展，鼓勵學生勇於挑戰、發揮潛能。

教育局 張善政

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