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曾面臨併校…國小新生20人滿額創下連江首例 教育處研議入學規則

中央社／ 連江縣21日電
連江縣南竿鄉仁愛國民小學曾一度因學生人數太少面臨併校危機，後續則以特色教學打出名號，2025年更成為全縣首例的新生滿額校。中央社
連江縣南竿鄉仁愛國民小學曾一度因學生人數太少面臨併校危機，後續則以特色教學打出名號，2025年更成為全縣首例的新生滿額校。中央社

人口僅1萬4千餘人的連江縣，仁愛國小今年新生招生20人滿額，創下全縣首例。連江縣教育處表示，超額學生已協調至鄉內他校就讀，未來將擬定相關辦法，避免再度發生超額問題。

南竿鄉多位家長告訴中央社記者，今年4月仁愛國小開放新生入學報到，但到該校辦理手續時，卻被告知招生已滿額，孩子需選擇鄉內另2所小學就讀；雖不至於造成通學困擾，但仁愛國小從全校僅10餘位學生一度面臨併校，今年居然成馬祖首次滿額學校，感到十分驚訝。

有家長推測，仁愛國小滿額原因為示範住宅「仁愛147」去年起完工，住戶陸續搬入，導致仁愛村民人數增加；加上位於馬祖村的中正國中小，校舍與停車場將開始施工，恐影響學生出入安全與教學品質，因此讓孩子選擇仁愛國小就讀。

連江縣政府教育處長王禮民今天回覆中央社記者詢問，證實仁愛國小為連江縣首度國小滿額學校，新生名單已於5月初確定，故無超額入學問題；因過去從未出現滿額，故無相關辦法，未來將研擬全縣一致的入學規則，會以戶籍在該校學區與否，作為新生入學排序依據。

王禮民進一步說明，南竿鄉共3所小學，過去考量尊重家長與學生的受教選擇權，且各校新生均有餘額，故未設任何跨區就讀限制。仁愛國小滿額原因多元，「仁愛147」住戶遷入與中正國小施工，還有校方辦學優良等，都是其中可能性。

連江縣立仁愛國小校長陳君業告訴中央社記者，該校為小而美路線，1年級新生上限為20人，且受限於教室空間，20名學生升上中年級後，教室恐將相當擁擠；近年新生人數多落在10至12人，今年則是首次達到20人。

至於學生滿額原因，陳君業認為是該校特色教學，如落實中英雙語授課、大鼓隊等豐富活動，辦學成果獲得家長肯定，兄姊唸了覺得不錯，父母自然會將弟妹也送仁愛國小就讀，新生人數持續增加並不意外。

馬祖

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