臺法小帆手攜手啟航 跨海築夢航向永續

海洋委員會、法國在台協會與宜蘭縣立岳明國民中小學，日前在淡水漁人碼頭舉辦「攜手國際‧航向蔚藍」啟航典禮，來自臺法兩地的師生們，將以6天的旅程，駕駛帆船，探索通向世界的藍色航道，在跨越國界的學習中播下友誼的種子，在海洋的懷抱裡共築永續未來。

海洋委員會管碧玲主任委員致詞表示，阿莫號和好望角號啟航的日子，大家齊聚一堂，除見證啟航的起點之外，更共同參與夢想與世界接軌的歷程。宜蘭縣立岳明國民中小學在黃建榮校長全力推動下，今年第三年舉辦，為讓學生們了解航行安全，事前接受35節次的培訓課程，學習帆船的構造、航行原理規則、風險評估、海洋生態環境等課程，後續6日的航程，跨越桃園、臺中、澎湖、臺南安平與高雄等5個港口，讓孩子們從做中學，完整航海的經歷。

海巡署將會在海上航行關注與守護小帆手們的安全，管碧玲主任委員指出，法國宣示從去年10月到今年9月是「國家海洋年」，為保護海洋活動注入全新且持久的動力，讓海洋成為人們共同關注的核心。這次臺法國際合作，讓小朋友們有共同的語言，也促成今年「青年百億海外圓夢基金計畫」，臺灣4位青年獲得法國邀請，參加聯合國非常重要的國際會議，更鼓勵及感謝快樂的小帆手們，這次的航行成就了一次非常成功的國民外交。

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