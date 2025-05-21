快訊

美股早盤／市場擔憂赤字擴大…美債殖利率回升 拖累道瓊跌近380點

認定三峽車禍屬重大公路事故 運安會成立專案調查小組

雙薪夫妻買2千萬高級住宅 多年後淚嘆「拿命換生活」：退休恐破產

臺法小帆手攜手啟航 跨海築夢航向永續

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
「攜手國際‧航向蔚藍」啟航典禮，跨國學習航向永續，播下友誼與海洋保育種子。 圖／紅樹林有線電視提供
「攜手國際‧航向蔚藍」啟航典禮，跨國學習航向永續，播下友誼與海洋保育種子。 圖／紅樹林有線電視提供

海洋委員會、法國在台協會與宜蘭縣立岳明國民中小學，日前在淡水漁人碼頭舉辦「攜手國際‧航向蔚藍」啟航典禮，來自臺法兩地的師生們，將以6天的旅程，駕駛帆船，探索通向世界的藍色航道，在跨越國界的學習中播下友誼的種子，在海洋的懷抱裡共築永續未來。

海洋委員會管碧玲主任委員致詞表示，阿莫號和好望角號啟航的日子，大家齊聚一堂，除見證啟航的起點之外，更共同參與夢想與世界接軌的歷程。宜蘭縣立岳明國民中小學在黃建榮校長全力推動下，今年第三年舉辦，為讓學生們了解航行安全，事前接受35節次的培訓課程，學習帆船的構造、航行原理規則、風險評估、海洋生態環境等課程，後續6日的航程，跨越桃園、臺中、澎湖、臺南安平與高雄等5個港口，讓孩子們從做中學，完整航海的經歷。

海巡署將會在海上航行關注與守護小帆手們的安全，管碧玲主任委員指出，法國宣示從去年10月到今年9月是「國家海洋年」，為保護海洋活動注入全新且持久的動力，讓海洋成為人們共同關注的核心。這次臺法國際合作，讓小朋友們有共同的語言，也促成今年「青年百億海外圓夢基金計畫」，臺灣4位青年獲得法國邀請，參加聯合國非常重要的國際會議，更鼓勵及感謝快樂的小帆手們，這次的航行成就了一次非常成功的國民外交。

管碧玲 淡水 法國

延伸閱讀

接見法國會議員 韓國瑜盛讚法國美食文學豐富台灣人

鴻海投資法半導體封裝 馬克宏秀國旗致謝！大陸國旗也隨後出現

4100億特別條例 全數條文朝野無共識保留送協商

陸網紅偷渡插五星旗怨裝備不足 管碧玲：特別預算給嗎？

相關新聞

曾面臨併校…國小新生20人滿額創下連江首例 教育處研議入學規則

人口僅1萬4千餘人的連江縣，仁愛國小今年新生招生20人滿額，創下全縣首例。連江縣教育處表示，超額學生已協調至鄉內他校就讀...

師生比高、校長也得四處籌錢 從南韓、越南看台灣菁英教育困境

以前台灣的教育成果傲視亞洲，豈知近年來，不僅韓國重點扶植20所科學高中，連越南的私立中學也全力發展教育...

結合美學 新北汐止青山國中小打造森林系童軍教室

新北市汐止區的青山國中小，長期積極發展童軍課程，師生們一直期盼能擁有一間兼具教學、實作訓練與交流功能的特色教室。所以，學校在去年申請了，由教育部指導、台灣設計研究院主辦的「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」，學校結合戶外教育與空間美感，打造出獨具風格的「童軍教室」，讓學生們都超喜歡上童軍課。

臺法小帆手攜手啟航 跨海築夢航向永續

海洋委員會、法國在台協會與宜蘭縣立岳明國民中小學，日前在淡水漁人碼頭舉辦「攜手國際‧航向蔚藍」啟航典禮，來自臺法兩地的師生們，將以6天的旅程，駕駛帆船，探索通向世界的藍色航道，在跨越國界的學習中播下友誼的種子，在海洋的懷抱裡共築永續未來。

台南建興國中數資班獨立研究發表會 看到深化資優教育實踐

台南市建興國中今辦「數理資優班獨立研究發表會」，13組學生以4大主題「曙光之門，啟程的光芒」、「蟲生密語，微觀之森」、「...

嘉市北興國中管樂班排練數百次 登上澎湖花火節主舞台

嘉義市北興國中管樂班日前登上澎湖國際海上花火節主舞台，為現場數千名觀眾獻上一場震撼心靈的音樂饗宴；北興國中校長張仁澤表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。