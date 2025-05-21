結合美學 新北汐止青山國中小打造森林系童軍教室

新北市汐止區的青山國中小，長期積極發展童軍課程，師生們一直期盼能擁有一間兼具教學、實作訓練與交流功能的特色教室。所以，學校在去年申請了，由教育部指導、台灣設計研究院主辦的「學美．美學—校園美感設計實踐計畫」，學校結合戶外教育與空間美感，打造出獨具風格的「童軍教室」，讓學生們都超喜歡上童軍課。

汐止多雨，過去野外求生、搭帳與團康等活動，經常要轉移到室內進行，但是又受限於空間小、收納不足與家具笨重等問題，學生難以完整體驗童軍教育中，所強調的自我探索、實作行動與團隊合作。所以，學校攜手設計團隊，以「青山森林」為構想主軸，將童軍教室打造成一座沉浸式探索基地。

全新的美學空間，踏入教室，彷彿到了童軍營地，用繩纏繞著天花板木作結構，一繩到底、拉攏出象徵童軍精神的大營帳，展現童軍技能與空間美學的結合。此外，教室牆面與天花也鑲嵌多組由學生親手製作的壓克力植物標本，將戶外自然風光引入室內，營造出獨有的童軍文化語境。透過空間語言的轉化與美感設計，讓童軍教育的學習場域，實踐「學美．美學」計畫所強調的環境美感與學生主體性。

青山中小學陳衍鈴校長表示：這間教室不只是為了課程設計而存在，更是孩子們夢想與實作的舞台。我們希望學生能在這片『青山森林』中，學會獨立、合作與關懷，培養童軍精神，成為具有責任感與行動力的未來公民。」

童軍科教師曾子競表示：「教室內還設計了鏤空的夾板，放置了學生親手製作的植物押花，除了能夠認識校園植物外，更能夠培養學生的觀察力。」

青山國中小學生說，有類似閣樓的設計、還有光源，覺得這個空間非常的有趣，都是很少在其他教室看到的，最喜歡的就是天花板上面的吊頂，因為融入了很多童軍的元素，來到這間童軍教室更有深歷其境的感覺，而且全部都是用木質的設計，也帶有野外的感覺。還有整個空間的設計還有收納，以前的櫃子都是非常的破舊，很多門都掉下來了，現在經過設計多了收納功能，讓上課環境變友善。

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