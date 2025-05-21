台南建興國中數資班獨立研究發表會 看到深化資優教育實踐
台南市建興國中今辦「數理資優班獨立研究發表會」，13組學生以4大主題「曙光之門，啟程的光芒」、「蟲生密語，微觀之森」、「直闖核心，徜徉學論」、「古城幻域，時空的低語」為架構，深入探究並清晰表達研究成果，展現優異的邏輯思維與創新能力。
活動除資優班學生及家長外，也邀請學界嘉賓參加 ，由成功大學理學院院長蔡錦俊代表致詞，展現對學生研究成果的高度重視。校方表示，建興國中數理資優班學生在歷經兩年的「獨立研究課程」訓練後，今天的發表會是展現學習成果。
發表會上有2件作品獲得南市科展第1名，將代表南市全國科展競賽，分別是「Q不容緩！粉圓彈性模型之建立」，以生活常見食材為主題，透過科學建模與數據分析，展現學生將生活與科學結合的巧思。以及「現代鬼動風水儀—利用壓電效應偵測並分析風場訊號之研究」，使用壓電訊號，並以頻率、波風與波谷的電壓差和波形為應變變因進行研究。
活動最後，建興國中安排學生與前來觀摩的國小學弟妹問答互動，不僅啟發學弟妹對研究的興趣，也讓發表者獲得即時回饋與肯定。校方特別頒發獎項，鼓勵所有參與學生以及積極回應的國小學弟妹，為這場豐富的學術饗宴畫下圓滿句點。
校長侯志偉表示，今天發表會成功的經驗，更會激勵校方持續透過獨立研究課程與公開發表，深化資優教育的實踐，培育具備批判思維與創新潛力的未來科學人才。
台南建興國中是台南有名的明星國中，其中數理資優班每年吸引眾多小六畢業生報考，而南一中每年的科學班招生考試，建興國中錄取人數都超過半數。南一中科學班今年招收30人，有20人是建興國中的學生，今年還有1人考取台中一中科學班。
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