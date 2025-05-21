嘉市北興國中管樂班排練數百次 登上澎湖花火節主舞台
嘉義市北興國中管樂班日前登上澎湖國際海上花火節主舞台，為現場數千名觀眾獻上一場震撼心靈的音樂饗宴；北興國中校長張仁澤表示，北興管樂孩子們用盛大而感動人心的演出，為澎湖的夜空增添溫度，也為青春記憶寫下濃墨重彩的一筆。
北興國中管樂班5月19日受邀於澎湖馬公觀音亭園區演出，曲目包括《世界上唯一的花》、《Happiness》、《打上花火》、《第九Brass Rock》以及《海賊王 J-POP Stage》等5首曲目，搭配煙火與600台無人機交織出的夢幻視覺秀，營造出一夜難忘的星空樂章。
此次澎湖行，北興管樂班與馬公高中進行音樂交流，馬公高中管樂團是澎湖地區音樂教育的重要代表，團員來自不同年級，透過專業指導老師的教學與指揮，展現出高度的音樂表現力，在全國學生音樂比賽中屢獲佳績。藉由這次演出與交流，不僅增進彼此情誼，也讓學生們在音樂的舞台上互相激勵，拓展視野，展現青春與熱情。
北興國中校長張仁澤表示，北興管樂的每一次登台，都是一次超越自我的旅程。在嘉義市長黃敏惠與教育處處長郭添財支持與鼓勵，讓孩子們能站上全國矚目的舞台，奏出屬於他們的青春樂章。
管樂團員李奕頡表示，站在澎湖花火節的舞台上，手其實有點抖，但一想到排練了幾百次才走到的地方，告訴自己一定要吹出最好的一次。
團員郭宜彥說，第一次參加這麼大的表演，真的很緊張，但在指揮和老師的帶領下，慢慢學會相信自己。覺得不只是演奏音樂，也一起創造了奇蹟。
團員葉忻瑀開心地說，能跟大家一起演出這麼盛大的活動，好像夢一樣，好希望明年還有機會再來一次！
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