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嘉市北興國中管樂班排練數百次 登上澎湖花火節主舞台

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
嘉義市北興國中管樂班日前受邀「2025澎湖國際海上花火節」演出，孩子們站上全國矚目的舞台，奏出屬於他們的青春樂章。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中管樂班日前受邀「2025澎湖國際海上花火節」演出，孩子們站上全國矚目的舞台，奏出屬於他們的青春樂章。圖／北興國中提供

嘉義市北興國中管樂班日前登上澎湖國際海上花火節主舞台，為現場數千名觀眾獻上一場震撼心靈的音樂饗宴；北興國中校長張仁澤表示，北興管樂孩子們用盛大而感動人心的演出，為澎湖的夜空增添溫度，也為青春記憶寫下濃墨重彩的一筆。

北興國中管樂班5月19日受邀於澎湖馬公觀音亭園區演出，曲目包括《世界上唯一的花》、《Happiness》、《打上花火》、《第九Brass Rock》以及《海賊王 J-POP Stage》等5首曲目，搭配煙火與600台無人機交織出的夢幻視覺秀，營造出一夜難忘的星空樂章。

此次澎湖行，北興管樂班與馬公高中進行音樂交流，馬公高中管樂團是澎湖地區音樂教育的重要代表，團員來自不同年級，透過專業指導老師的教學與指揮，展現出高度的音樂表現力，在全國學生音樂比賽中屢獲佳績。藉由這次演出與交流，不僅增進彼此情誼，也讓學生們在音樂的舞台上互相激勵，拓展視野，展現青春與熱情。

北興國中校長張仁澤表示，北興管樂的每一次登台，都是一次超越自我的旅程。在嘉義市長黃敏惠與教育處處長郭添財支持與鼓勵，讓孩子們能站上全國矚目的舞台，奏出屬於他們的青春樂章。

管樂團員李奕頡表示，站在澎湖花火節的舞台上，手其實有點抖，但一想到排練了幾百次才走到的地方，告訴自己一定要吹出最好的一次。

團員郭宜彥說，第一次參加這麼大的表演，真的很緊張，但在指揮和老師的帶領下，慢慢學會相信自己。覺得不只是演奏音樂，也一起創造了奇蹟。

團員葉忻瑀開心地說，能跟大家一起演出這麼盛大的活動，好像夢一樣，好希望明年還有機會再來一次！

嘉義市北興國中管樂班日前登上「2025澎湖國際海上花火節」主舞台，為現場數千名觀眾演出。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中管樂班日前登上「2025澎湖國際海上花火節」主舞台，為現場數千名觀眾演出。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中管樂班日前受邀登上「2025澎湖國際海上花火節」主舞台演出。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中管樂班日前受邀登上「2025澎湖國際海上花火節」主舞台演出。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中管樂班日前登上「2025澎湖國際海上花火節」主舞台演出。圖／北興國中提供
嘉義市北興國中管樂班日前登上「2025澎湖國際海上花火節」主舞台演出。圖／北興國中提供

馬公 音樂 澎湖

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