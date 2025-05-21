馬公中興國小畢業生挑戰小鐵人 校長：學會堅持
澎湖各級學校驪歌聲起，馬公中興國小今天舉辦特有「小鐵人挑戰」；校長陳智賢表示，讓應屆畢業生留下的不只是回憶，而是一場挑戰自我、學會堅持歷程，延續到未來人生每一步。
馬公中興國小「小鐵人挑戰活動」，逾70名應屆畢業生有近50人參加，澎湖議長陳毓仁、馬公市長黃健忠、澎湖縣體育會總幹事陳佳億等人都到場，為參加挑戰的畢業生們鳴笛；由校長陳智賢率畢業生一起展開小鐵人挑戰活動，期盼每個挑戰者在活動中務必注意安全、平安回來，也期盼這項特有小鐵人活動未來持續推動。
陳智賢表示，小鐵人挑戰活動是中興國小傳統特色活動之一，3年前到任後復辦，今年邁入第3年，希望為應屆畢業生留下的不只是回憶，而是一場挑戰自我、學會堅持的歷程，延續到未來人生每一步。
甫出爐的馬公市吉祥物「澎馬飛飛」，也首度亮相為畢業生加油，馬公分局與社區志工進行交通引導、路口安全維護與補給支援等，讓活動進行順利。
馬公中興國小「小鐵人挑戰」活動，共進行有100公尺游泳、自行車騎乘5公里及市區2公里路跑等三項，共計有近50名應屆畢業生參與挑戰。
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