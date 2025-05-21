金門中正國小科展奪三獎大滿貫 在地酒糟變身創新教材

金門縣中正國小的學生參加40屆福建省青少年科技創新大賽日前在平潭舉行，來自團隊表現亮眼，在「地球環境與宇宙科學」類別中，一舉奪得一等獎、賢鑒科學教育獎及盧嘉錫青少年科技創新獎三項大獎，成為本屆賽事矚目焦點，也為金門爭光。

此次獲獎團隊由指導老師李麗娟、李怡芯帶領，成員楊曜銘、呂晨睿歷經2年鑽研，主題聚焦於金門特產「高粱酒糟」的再利用。學生透過實地訪查、實驗操作與多次盲測，成功研發出多項環保產品，並將成果應用於教學推廣與公益用途。研究不僅去年奪得金門縣科展第一名，代表參加第64屆全國科展並榮獲鄉土教材獎，更於第40屆廈門市青少年科技創新大賽中脫穎而出，晉級省級賽並再創佳績。

校長陳為信表示，學生的研究不僅具科學性，也展現對家鄉文化的深刻關懷。他強調，學校多年來深耕科學教育，此次佳績是老師、學生、家長與學校通力合作的成果。他也感謝金門縣副縣長李文良、教育處長孫麗琪、金門大學賴盈璋教授，以及摘星文教、圓頭企業等單位的協助，讓學生能在各階段獲得專業支援。

參賽學生楊曜銘回憶，初次製作高粱慕斯時，因壓頭卡住一度受挫，經老師鼓勵拆解探究，才發現是濾網堵塞。他說，這次經驗讓他明白「實驗就像打遊戲破關，要不斷嘗試、找到解法」，並從中培養了解決問題的能力。

另一位學生呂晨睿則分享，最難忘的是參與校園及社區宣導活動，從一開始面對人群的膽怯，到逐漸獲得肯定與掌聲，讓他體會到「把科學帶到生活中」的價值與意義。團隊也曾將自製產品捐贈給弱勢家庭，獲得社會各界好評。

指導老師李麗娟說，學生們歷經兩年不間斷的努力，從調查、實驗、推廣到產品改良，完成十代產品開發，過程雖艱辛卻收穫豐富。她感動表示：「孩子們的恆毅力與創意，讓我們深信教育的力量。」

家長代表楊媽媽也感性表示，這段歷程不僅讓孩子成績亮眼，更讓他們「打怪升級」，提升抗壓力與應變力。她感謝師長與團隊的無私奉獻，「這些經驗將是孩子一生的養分。」

校方表示，未來將持續推動跨域整合與創新教育，鼓勵學生勇於挑戰，培養更多具科學精神與社會關懷的未來人才。 金門縣中正國小學生參加福建省青少年科技創新大賽，比賽中受到評審的矚目。圖／中正國小提供 40屆福建省青少年科技創新大賽日前舉行，金門縣中正國小的學生在「地球環境與宇宙科學」類別中，一舉奪得3項大獎，成為本屆賽事矚目焦點。圖／中正國小提供

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