盼了63年 彰化藝術高中新建學生活動中心落成

彰化藝術高中師生盼了63年的新建學生活動中心藝賢館，今天上午舉行落成典禮，縣長王惠美說，斥資1.218億元的藝賢館挑高13公尺，採光與通風設計都符合綠建築理念，外觀設計以鋼琴琴鍵為靈感，純白立面簡約、富有藝術氣息，呼應學校「以藝術為本」的精神。

王惠美表示，彰化藝術高中新建學生活動中心的落成啟用，感謝教育部補助、縣府自籌合計達1.218億元經費，除硬體及完善周邊環境外，再建置舞台影音系統與冷氣設備，提供學子不論是畢業典禮或藝文展演、體育競賽，有更好的場地。

王惠美表示，自2023年到2025年，縣府逐步改善學校軟硬體設施，補助藝術高中國際班舍設備優化、特色遊學中心、「八卦山棒球場賽務空間興建工程」規劃設計監造經費、「風雨走廊工程」等各項經費總計4356萬1826元，希望孩子們能有一個更好的學習環境。

王惠美並肯定彰化藝術高中在蔣秉芳校長帶領下，有非常好優秀表現。學生屢獲國際發明競賽獎項，也孕育出江國豪、陳冠偉、沙子宸等多位傑出棒球選手；今年更在全國絲竹樂、民俗舞與布袋戲三項競賽中一舉榮獲特優，展現出學校多元且扎實的教育成果。

國教署簡任視察陳錫鴻表示，彰化藝術高中在2007年改制後，看到藝術高中從音樂、美術到體育的多元發展，縣府團隊於雙語教育、國際教育推展不遺餘力，學校也屢獲佳績。

彰化藝術高中校長蔣秉芳表示，所有師生盼了63年的活動中心終於落成，且經由學生票選，正式命名為「藝賢館」，特別感謝縣府、國教署共同補助約1億元的經費，讓新活動中心得以啟用，孩子們將不再受限於天氣，表現一定會更卓越。 彰化藝術高中師生盼了63年的新建學生活動中心藝賢館，今天上午舉行落成典禮，外觀設計以鋼琴琴鍵為靈感，純白立面簡約、富有藝術氣息。記者劉明岩／攝影 彰化藝術高中師生盼了63年的新建學生活動中心藝賢館，今天上午舉行落成典禮，建築挑高13公尺，採光與通風設計都符合綠建築理念。記者劉明岩／攝影 彰化藝術高中師生盼了63年的新建學生活動中心藝賢館，今天上午舉行落成典禮，縣長王惠美（左1）參觀展覽作品。 記者劉明岩／攝影 彰化藝術高中師生盼了63年的新建學生活動中心藝賢館，今天上午舉行落成典禮。 記者劉明岩／攝影

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