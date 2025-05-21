亞洲健身房全館設備贈嘉商 提升學生體能教育

嘉義著名的亞洲健身房，50年來以「不怕你排骨、只怕你不來！」的口號陪伴了無數市民，成為健美運動象徵。近日，亞洲健身房宣布功成身退，並將所有訓練器材無償捐贈給嘉義高商，希望能將健康與熱情傳承給下一代。嘉義高商計畫利用這些器材打造體適能中心，提升學生體能教育，也促進社區資源共享，讓更多人受益於這份珍貴的傳承。

嘉義的健美風潮起於約半世紀前，當時國華街大光明戲院對面出現了全市第一家健身房「南光健身房」，使用水泥製的啞鈴與槓片，是在地健美運動的起點。創辦人嚴義郎搬遷桃園前，將器材全數轉贈宋鐵雄，促成「亞洲健身房」於民族路成立，成為無數青年鍛鍊體魄的重要據點。

1992年印尼亞洲盃，嘉義選手遠征參賽，見證了草根力量的躍升。此後30年間，亞洲健身房培育超過300名選手，並在前市長張文英協助下遷至東區體育館。歷任健美委員會主委與健身教練們持續投入，不斷汰換與更新設備，健身房規模已直逼中型場館。

在市長黃敏惠支持下，嘉義市健美實力不斷提升，目前已孕育出3名職業健美與比基尼選手，全民運動會更屢創佳績。面對時代變遷與健身房遍地開花，亞洲健身房館長宋鐵雄表示，選擇在光榮中謝幕，並將善意延續下去。

嘉義高商將依此打造學校「體適能中心」，預計6月底完成器材搬運與空間驗收。校長孫忠義表示，這份重量級的捐贈不僅提升學生體能教育，也將成為社區共享資源。

這批見證嘉義健美發展歷程的訓練器材，將繼續在嘉義高商的校園中承載熱血與汗水，延續1甲子的健美精神與健康價值。 亞洲健身房辦理運動人口倍增的活動，當時許多嘉義民眾參與的盛況。圖／主委蔡明洲提供 當年許多嘉義民眾於健身房熱情參與的盛況。圖／主委蔡明洲提供 亞洲健身房宣布功成身退，並將所有訓練器材無償捐贈給嘉義高商，希望能將健康與熱情傳承給下一代。記者李宗祐／翻攝 亞洲健身房宣布功成身退，並將所有訓練器材無償捐贈給嘉義高商，希望能將健康與熱情傳承給下一代。記者李宗祐／翻攝 亞洲健身房宣布功成身退，並將所有訓練器材無償捐贈給嘉義高商，將健康與熱情傳承給下一代。記者李宗祐／翻攝 早年南光健身房時代健身房選手參加台灣省區運會照片。圖／主委蔡明洲提供 嘉義高商校長孫忠義（左）致贈感謝狀給嘉義市體育會健美委員會主委蔡明洲（右）。記者李宗祐／翻攝 嘉義市體育會健美委員會總幹事宋賢宗致詞。記者李宗祐／翻攝

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