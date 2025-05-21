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惡狼約拍性侵學校半年後才通報 張麗善：深刻檢討

中央社／ 雲林縣21日電
雲林縣長張麗善（左）。中央社
雲林縣長張麗善（左）。中央社

無黨籍雲林縣議員王又民今天說，接獲陳情有1名攝影師去年以約拍方式性侵國中女學生，今年5月才收押，他質疑學校通報慢、警方偵辦速度；雲林縣長張麗善表示，深刻檢討。

雲林縣議會今天進行總質詢，王又民針對國中女學生R遭性侵後相關單位通報流程提出質詢。

王又民表示，全案發生在去年11月3日，惡狼以約拍事宜性侵R，家長除了報警、到處陳情外，還在網路發文示警，發現被害者不只1人，可是惡狼今年4月還在網路以同樣方式徵人，直到5月初才收押，更荒唐的是學校日前才完成校安通報。

R的媽媽指出，小孩報案後，也有告知學校，希望提醒校方加強宣導，不要再有人受騙，可是學校沒有作為、警方以偵查不公開為由搪塞，小孩還陸續收到私訊，稱在網路上看到私密照片，小孩最後轉學、看心理醫師。

張麗善會後受訪時說，案發後，社會處和警察局按程序即刻處理，而學校認知全案發生在校園外、涉嫌人也非師長或學生，屬社會事件，非校安問題，實屬重大缺失。

張麗善認為，基於保育孩子的立場，學校應立即通報，縣府會針對未做到完善部分深刻檢討、改善，也責成社會與衛生局協助R走出陰霾。

教育處長邱孝文坦言，學生遭校外人士侵害，雖非屬於性平事件，仍屬校安事件，學校應依據規定通報，否則導致後面許多措施未啟動；未來會與各級學校溝通，任何事件發生應通報教育處，預防憾事再發生。

網路 性騷 性侵 張麗善

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