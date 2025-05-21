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台南市修改高中免試入學「1校1人」優先錄取 每所國中只保障2人

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局114學年度起將高中免試入學的1校1人優先錄取改為僅保障2人。聯合報系資料照片
台南市教育局114學年度起將高中免試入學的1校1人優先錄取改為僅保障2人。聯合報系資料照片

台南市高中免試入學實施「1校1名額」保障措施，使每所國中都有學生可依免試超額比序積點，優先錄取南一中、南女中等前幾志願學校。但也出現學生進入明星高中後跟不上進度，因壓力大而學習受影響，進而休學、轉學。為此，教育局基於公平原則修正此措施，今年起改為每所國中只保障2名額，可優先錄取。

國中會考剛結束，下月成績出爐就要填志願，老師認為此改變對偏鄉學校影響較大。有偏鄉國中校長說，過去確實有學生實力未達明星高中，因受保障關係上第一志願，學得很痛苦，但也有學生很上進，表現得越來愈好。因此，近幾年學生在填寫志願時，老師都會從旁輔導，如果學生願以接受挑戰，也樂見，但都會提供學生充足的資訊讓學生做出最正確選擇，多數學生漸漸破除名校迷思，選擇就近入學，這一改變，對學生未必不好，反而是回歸現實面，可做較務實的選擇。

目前高中入學採免試入學方式， 但「免試」並非完全不看成績，而是以國中教育會考、多元學習表現、志願序等綜合指標分數高低來分發，台南市有一較特別措施，實施1校1名額保障措施，亦即每所國中可獲保障優先錄取各高中職1人，也使偏鄉國中每年都有畢業生可上南一中、南女中、南科實中、南二中、家齊高中，為學校爭光。

雖然立意良好，但也發生有學生因跟不上進度，以及成績落好而產生挫折感；也因壓力大，學習力沒提升反而降低，甚至有學生因壓力大而必須就醫，造成有學生休學或是轉學。多年來部分學校建議修改辦法，教育局也終於開會決議從114學年度起改為各國中男、女生各1名免試超額比序積點最高，優先錄取。教育局表示，此一修正主要顧及公平、公正性，讓升學制度更為完整，也建議學生一各自狀態選適合自己的第一志願。

東原國中校長周柏廷說，去年該校可保障上普通高中第一志願的學生，就選擇就讀職校、之前也有學生選擇就讀學校，今年參加全國大賽拿到第3名，將可順利申請上國立科大。

國中會考將於6月6日開放網路查詢成績，6月20至26日選填志願，7月8日放榜。

教育局 國中教育會考 偏鄉學校

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