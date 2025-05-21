台南警因三峽案加強上下學護童 交通協會：應改善硬體

台南市警第一分局有鑑於前天新北市三峽區發生重大交通事故，讓學生家長對校園周邊道路安全產生疑慮，分局為維護學童上下學安全及提升高齡駕駛人用路觀念，即日起針對轄內13所國中、國小加強交通執法、疏導及宣導等多元措施，全面守護學生用路安全。

前年5月，台南市3歲余姓女童走在忠義路、成功路口斑馬線不幸遭撞身亡，女童父親余志祥催生「台南市人本交通促進協會」，擔任理事長；台南市人本交通促進協會針對前天衝撞事故後，昨天在台南市玉井區中華路又發生車輛衝撞路邊行人的事故，感到非常遺憾。

台南市人本交通促進協會今天上午在臉書粉絲團指出，台灣目前的交通狀況已經如同戰爭一樣，什麼時候會被炮彈打到都不曉得，道路將會變成一場零和遊戲現場。從目前釋出的影像畫面來看，玉井路段沒有人行道，騎樓通常不暢通，受害者夫妻只好走在車道上。

協會表示，這對夫妻為了閃避路邊停車，稍微的往路中心偏了一點，就被後車衝撞；如同三峽事件一樣，昨天玉井夫妻遭車輛衝撞釀1死1傷事故並非意外，如果現場有實體人行道加上柵欄，或是好走的騎樓，可以大大降低意外發生的機率。

協會說明，這些設施都不需要大刀闊斧修法，經費部分也沒有沉重到地方政府無法支付；但在推動改革的路上，發現政府最大的壓力來源是民意，甚至交通局某科員表示要畫一條黃紅線，都一定要全體居民同意，照這樣的進度，交通改革何時可以完成？還要在路上喪失幾條人命？

針對三峽事故地點，協會前天則提到學區道路，居然沒有進行縮減或其他減速設施，可以讓車輛橫衝直撞？我國道路法規，設有關於行人庇護島的規範，可以有效防止車輛衝撞帶來的傷害；退一步而言，也可以採行其他物理設施，讓車輛不至於從頭撞到底，地方政府完全沒有設置，這是工程上的疏失。

台南市警第一分局今天分析指出，轄內國中、國小周邊道路，除上下學時段有違規停車問題外，周邊社區高齡駕駛比例亦偏高，亟需加強安全宣導，警方加強重點包括：

1.強化校園周邊執法：每日上下學時段（07:00-08:00、15:30-16:30）部署警力取締違停及未禮讓行人、設置交通錐及連桿區隔人車動線。

2.高齡駕駛安全宣導：(1)宣導大眾運輸替代方案及免費接送服務。(2)至鄰近周邊醫療單位，宣導長者駕車安全，及服用藥物如有不適情形，應避免駕車上路，以維護自己及其他用路人安全。

3.社區安全宣導：(1)與學校合作舉辦交安宣導活動，製作「禮讓學童」及「高齡駕駛注意」宣導標語；(2)培訓社區志工協助交通疏導。

分局表示，除嚴格執法外，特別關注高齡駕駛安全問題，將透過關懷與宣導並重方式，提升長者用路安全意識。」並呼籲民眾共同維護學童通行安全，遇違規情事可撥打110舉報。 台南市警第一分局即日起針對轄內13所國中、國小加強交通執法、疏導及宣導等多元措施，全面守護學生用路安全。 記者袁志豪／翻攝

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