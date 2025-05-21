出席高中揭牌典禮 盧秀燕被他的樂聲吸引 馬上邀合影

台中市立大里高中的「多元學習資源中心」上午揭牌啟用，同時舉辦自該校畢業的藝術家何木火彩墨彩展。市長盧秀燕出席揭牌儀式，一時被伴奏的高二學生紀文凱的嗩吶樂聲吸引，立即邀他和為他伴奏的學生陳永昇一起合影，意外成為儀式中的插曲。

盧秀燕和來賓們在拉著紅線揭牌時，紀文凱的嗩吶樂聲響起，因樂聲幽揚，具喜慶意味，立即吸引盧的目光，還兩度向紀文凱比比大拇指，後來還邀他和同學陳永昇與她一起合影。據校長張仲凱說，紀文凱對吹嗩吶有興趣，並曾獲台中市高中職組嗩吶獨奏特優。

大里高中的「多元學習資源中心」前身是該校的舊圖書館，年久失修，前校長廖敏樂啟動規畫整建，後來經政府補助2百萬元，以及校友登陽建設董事長林清賢、台氟科技董事長何日興、昇陽基金關懷協會創會長張明吉，以及何木火等人邀約企業友人捐贈350萬元， 終於使得此中心獲得整建，功能並轉為「多元學習資源中心」整建籌資過程也傳為佳話。

盧秀燕上午特別肯定大里高中校友們的義舉，除了代表學校頒給感謝獎牌，也特別在接受媒體訪問時一一的介紹，並說其中林清賢、何日興、何木火和張明吉等人都是畢業50年同屆校友，更是難得。這證明大里高中的教育成功，校友在社會有成就之後還回頭貢獻母校，形成善的循環，讓她十分感佩。

張仲凱說，多元學習資源中心可結合數位科技與實體展示，未來將建立「里中數位校史室」做為世代知識傳承與校本記憶的載體。 台中市立大里高中的「多元學習資源中心」上午揭牌啟用，同時舉辦自該校畢業的藝術家何木火（中左）彩墨彩展。記者黃寅／攝影 台中市大里高中高二學生紀文凱的嗩吶樂聲吸引市長盧秀燕的注意。記者黃寅／攝影 台中市長盧秀燕（前左）代表大里高中頒感謝獎牌給捐資的校友們。記者黃寅／攝影

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