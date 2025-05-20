基市2學生通過總統教育獎初審 市長謝國樑先頒1萬元獎學金

基隆市今年推薦明德國中學生謝昇舜、和平國小學生林琡旋參加總統教育獎評選，雙雙通過初審。市長謝國樑今天接見兩人，各頒發1萬元獎學金鼓勵，表示兩人不管是否獲獎，面對超乎常人的挑戰，依然選擇迎向陽光，努力不懈的精神，已值得敬佩，也是基隆教育的驕傲。

基市教育處長徐嬿立說，報名總統教育獎選拔，學校和先和家長、學生共同完成送審資料，初審階段就要讓評審和老師、學生對談，能通過初選就很不容易，因此市長會在初審過過名單公布後，就接見學生給予鼓勵。

謝國樑今天在市府接見謝昇舜和林琡旋，兩人的校長、老師和家人也出席。謝國樑頒發每人1萬元獎學金，肯定他們在學習路上努力不懈的堅韌精神，指兩名同學的故事，是大家最好的生命教材，因為他們面對著超乎常人的挑戰，依然選擇迎向陽光，努力不懈。

謝國樑表示，市府未來將持續投入更多教育資源，特別是對特殊需求學生的支持，讓每一位孩子都能在適性環境中安心學習、健康成長。

教育處說，謝昇舜自小罹患脊髓性肌肉萎縮症（SMA），行動受限，還須長期與病痛共處。但他未向命運低頭，並以積極、樂觀的態度面對生活。謝昇舜成績名列前茅、積極參與校園活動，曾擔任學生會幹部，也是基隆市兒童及少年代表，參與行政院舉辦的政策討論活動，展現出高度的社會關懷與領導潛能。

謝昇舜表示，小學罹病後，慢慢認識這項疾病，深知自己的短板在身體不便，可能需要坐輪椅，但他的長處是他的頭腦，可以擁有豐富的知識，打底自己的基礎。讀國三時當上基隆市的兒少代表，後來也當了中央的兒少代表，這是可以沉澱自己、豐富自己很好的經驗及閱歷。他也想勉勵學弟妹，慢慢的找到自己的長處，彌補自己的短板，讓自己朝未來前進有更多機會。

林琡旋今天讀小六，教育處指她是名早產兒，自幼即面臨多項身體挑戰，包括發展遲緩、先天性內耳平衡功能不全，然而她從未將這些限制視為障礙，反而以更加堅定的意志在學業、才藝與生活中不斷追求卓越。

林琡旋說，她的雙胞胎姊姊、讀國一的大姊，3個人都是32周出生的早產兒。她在兩歲的時候因為腦部囊腫，比較晚學會走路，但比較早學會說話。幼兒園被檢查出弱視，戴眼鏡矯正克服。隨著年齡增長，發現學習面臨更多的困難，例如常常會頭暈、想吐，直到小5就醫時，才發現有內耳嚴重不平衡症狀，所以要帶藥物上學。

她說，儘管身體有一些不便，但始終堅持努力學習，相信困難並不會定義她，反而會讓她更加堅強。她也會主動去協助成績較差的同學。在班上曾擔任風紀股長，目前是資訊小老師，讓她學會責任與團隊合作的重要性，這段學習旅程獲得不少校內外獎狀，也曾被同學票選為模範生，讓她感到無比驕傲。

林琡旋想勉勵學弟妹們，無論面臨什麼樣的挑戰，都不要放棄自己的夢想，每一個困難都是成長的養分，只要堅持努力懷抱信念勇敢面對，就一定能夠克服，相信風雨過後會有燦爛的彩虹，相信自己並且學會幫助他人，學習之路就會更加充實和充滿意義。 基隆市今年推薦和平國小學生林琡旋參加總統教育獎評選，已通過初審，市長謝國樑今天接見他，並頒發1萬元獎學金鼓勵。記者邱瑞杰／攝影 基隆市和平國小學生林琡旋（左）通過總統教育獎選拔初審，今天接受市長謝國樑接見時，述說成長感言；右為林母。記者邱瑞杰／攝影 基隆市今年推薦明德國中學生謝昇舜、和平國小學生林琡旋參加總統教育獎評選，雙雙通過初審。市長謝國樑今天接見兩人，各頒發1萬元獎學金鼓勵。記者邱瑞杰／攝影 基隆市明德國中學生謝昇舜（左）通過總統教育獎選拔初審，市長謝國樑（右）今天接見時，聽他說成長感言。記者邱瑞杰／攝影

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