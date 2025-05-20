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新北雙溪公所攜手雙溪國小推食農教育 培養學子對土地情感

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
雙溪區長與小朋友一起種地瓜苗，讓農耕不再只是小朋友課本上的名詞。 圖／觀天下有線電視提供
雙溪區長與小朋友一起種地瓜苗，讓農耕不再只是小朋友課本上的名詞。 圖／觀天下有線電視提供

為深化食農教育與倡導友善耕作理念，新北市雙溪區公所今（20）日上午攜手雙溪國小舉辦「地瓜種植體驗活動」，由區長劉盈良親自帶領學童走進田間，體驗耕作的樂趣與辛勞，將食農教育落實於學童的日常學習中。

體驗活動中，孩子們在農地上親手栽種地瓜苗，從泥土間認識食物的來源，過程中笑聲與驚呼交織，讓農耕不再只是課本中的名詞，而是一段深刻的學習旅程。

雙溪區長劉盈良表示，透過實際參與，能讓孩子從小建立對土地的情感與對農民辛勞的理解，也強化尊重自然、珍惜食物的觀念。今日並進行志工服務宣導，希望小朋友將來也能投入志工行列，為社會奉獻一己之力。

雙溪國小校長葉永菁表示，此次活動串聯學校教育與在地資源，成為雙溪區特色課程的重要一環。小小的一塊農園，是培養孩子生活素養與永續意識的起點。

食農教育 雙溪區

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