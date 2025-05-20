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Run To Future 畢業生路跑 南彰17校逾2千師生挑戰自我
2025田中馬拉松系列活動的－Run To Future 畢業生路跑，今從田中鎮文興高中出發，幼兒園到高中17校、逾1200名應屆畢業生和師長開步跑，跑完5公里的學生回到終點直呼過癮。
Run To Future 畢業生路跑舉行多年，今年田中、社頭、溪州的5所幼兒園、9所國小、3所國高中和文興校友會，在縣長王惠美、田中鎮長蕭淑芬、議員等民代領跑開幕式後，各校學生各自挑戰3公里、5公里，菲律賓耀華中學28位師生今年第三度參加，跟文興高中附設國中部學生一起跑。
田中馬總幹事鄭宗政表示，多所國中小學將「RunToFuture畢業生路跑」納入108課綱彈性課程，結合教育實踐，鼓勵學生透過親身參與，展現毅力和自我超越，讓「跑」不只是運動，更是學習歷程的一部分。
在地企業支持Run To Future 畢業生路跑，例如泰山企業贊助完賽飲用水、補給站提供仙草蜜茶和飲水、終點站「十穀寶」點心，到畢業生完賽獎牌，提供今日路跑每一個環節照顧，令主辦單位相當感謝。
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