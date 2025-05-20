自費蓋苗栗實中？憂竹苗會考改制影響 鍾東錦批國科會：欠苗栗1個公道
苗栗科學實驗中學案，縣長鍾東錦認為如果按照國家科學及技術委員的進度，至少還要10年，苗栗需要一所好的高中，且竹南、銅鑼科學園區在苗栗學校就讀7000多人，國科會欠苗栗一個公道。
苗栗實中案備受地方期待，鍾東錦也大力爭取，縣議員邱毓興今天在議會質詢實中案的進度，並詢問苗栗縣比照新竹縣，自費辦縣立實驗中學的可行性，鍾東錦答覆，新竹縣竹北實驗中學第一期經費6億多元，且後續的費用更加龐大，苗栗稅收不夠，也沒有辦法借錢辦學校。
鍾東錦指出，苗栗縣幼兒園、國中小學生，家長在竹科、竹南科、銅科，及國家衛生研究院上班有7000多人，人數一定比嘉義縣、屏東縣多，那為什麼國家這麼偏心，獨獨漏掉苗栗？
他很擔心苗栗如果沒有一所好的國立高中，2年後竹苗區會考比序，3級制改5級制，就會發生大問題，分成更細的時候，會讀一點點書的，剛好到竹北、六家高中，竹北及新竹市比較不會讀書的，擠到苗栗的高中，交通浪費了非常多時間，萬一新竹縣、市首長跟苗栗不和的時候，變成苗栗獨自招生。
鍾東錦表示，縣府團隊很努力，匡列竹南鎮9公頃多的土地，規畫徵收取得，交由國科會蓋實中，但國科會卻要求完整的科學園區取得後，再來選址設校，至少要還要10年，苗栗等不及了，國科會如果用平常心來看待，苗栗一定有資格有一所實中，國科會欠苗栗一個公道。
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