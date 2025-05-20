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男師涉性騷將調花蓮某國中教書 學校將開教評會調查

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
一名男老師在外縣市曾有性騷擾爭議，今年透過介聘方式預計114學年度到花蓮某國中服務，引起家長憂心。縣府教育處表示，學校預計這周召開教師評審委員會審查。示意圖。本報資料照片
一名男老師在外縣市曾有性騷擾爭議，今年透過介聘方式預計114學年度到花蓮某國中服務，引起家長憂心。縣府教育處表示，學校預計這周召開教師評審委員會審查。示意圖。本報資料照片

一名男老師在外縣市曾有性騷擾爭議，今年透過介聘方式預計114學年度到花蓮某國中服務，消息傳出後引起不少家長憂心。縣府教育處表示，學校除積極了解男老師過往任教狀況，也預計這周召開教師評審委員會審查，教育處會支持學校決定。

據了解，該名男老師任教長達20年，3年前在宜蘭某國中被爆曾與女學生發生情感關係，更常在課堂上開黃腔、言語及肢體性騷擾其他女學生，經學校調查及性平會審議，認為男師違反教育專業倫理，宜縣府停聘1年處分。

沒想到，男老師今年透過縣外介聘方式，預計114學年度到花蓮某國中任教，不少家長擔憂孩子在校安全，向學校表達希望縣府拒絕該師到校服務。今天花蓮縣議會定期大會，無黨籍縣議員楊華美也在教育處工作報告時關心此事。

教育處長翁書敏回應，教育處與學校獲悉訊息，已積極了解這名男老師過往的任教情形，依規定學校這周會召開教評會；據她所知目前校方傾向退回該師，教育處會站在學校立場，支持校方提報到介聘大會提出退回申請。

不過，當時調查結果認定，男老師未違反教師法，有家長擔心，可能會被介聘大會以保障教師工作權為由駁回申請。翁書敏表示，教育處現在與學校一起努力，提案到介聘大會做審議，若申請遭大會駁回，教育處會立即啟動輔導機制及安置措施，讓家長、學生與學校全體教職員工安心。

花蓮 教師 性騷擾

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