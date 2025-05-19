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嘉市女師被爆料糾纏男學生 教育處：已啟動性平調查
有網友在網路「爆料公社公開版」發文，嘉義市某國小老師一再發訊息向畢業多年的男學生求愛，隱喻「2、3小時還不夠？」市府教育處表示，有接獲投訴，目前依據性平會程序調查中。
網友在網路「爆料公社公開版」發文「嘉義市某國小女老師多年來一再訊息求愛多年前畢業該校男學生，男學生當年是她學生，即開始有私下聯繫互動，要教怎麼做。兩三小時還不夠？」並附上幾張花朵盆栽照片及文字截圖，文字內有不少鹹濕言語。
據了解，今天上午有自稱是男學生的同學打電話到市府1999陳情表示，他的朋友今年已經19歲，國中開始這名女師和男同學間有些性別上不正當的語言或行為，時至今日雙方還保持著聯絡。
教育處表示，有接獲1999系統轉過來的資訊，有人檢舉這樣的一個事件，教育處知悉後，啟動性平的相關法律程序調查中。被爆料的女師，先暫時停止聘任。
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