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幕後／不是北市也難 輝達選士北科T17、T18暗藏三贏盤算

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輝達總部落腳北投士林！網揪1高中緊鄰北士科T17、T18 嗨喊：要起飛了

聯合新聞網／ 綜合報導
輝達執行長黃仁勳今天在北流舉行主題演講中，最後終於宣布，台灣總部將設在台北的北投士林。記者林俊良／攝影
輝達執行長黃仁勳今天在北流舉行主題演講中，最後終於宣布，台灣總部將設在台北的北投士林。記者林俊良／攝影

輝達NVIDIA）在台灣的總部選址塵埃落定，執行長黃仁勳於19日正式揭露，未來總部將設於台北北投士林一帶，引發外界熱議。據傳總部基地鎖定北士科T17、T18區域，地理位置佳，兼具發展潛力與生活機能。而鄰近T17、T18區的中正高中，也因此被網友戲稱「輝達附中」。

黃仁勳宣布台灣總部選址 北投士林科技園區呼之欲出

輝達（NVIDIA）在台灣總部的選址備受關注，19日輝達執行長黃仁勳於2025年台北國際電腦展（COMPUTEX）專題演說中，正式宣布總部將設於台北市北投士林一帶。先前即傳出輝達與新光人壽接觸，擬進駐北士科T17、T18地段作為海外企業總部據點，儘管他在演說時未明確指出北投士林科技園區（北士科），但依照其敘述地點與過去傳聞一致，外界普遍解讀為落腳北士科無誤。

北士科在哪裡？地理位置、生活機能佳

北投士林科技園區（北士科）坐落於台北市北投區與士林區交界，園區地理位置優越，鄰近北投與天母生活圈。不少業界人士指出，北士科周邊生活機能佳，附近有許多國際學校林立，更有完善的醫療設施。也有業內人士打趣，黃仁勳對美食情有獨鍾，若輝達總部進駐北士科，未來勢必吸引更多米其林餐廳搶進。

T17、T18為北士科核心地段 科技聚落效應顯現

外傳輝達鎖定北士科的T17與T18基地作為總部用地，T17、T18兩塊基地位於北投區軟橋段（地號88、93），屬於北士科核心地段。該地於2021年11月由新光人壽取得地上權，現為市有土地。此外，T17、T18鄰近T16仁寶總部，周圍聚集華碩、和碩、英業達等科技大廠，形成完善的產業聚落；未來也有捷運站規劃，交通便利，且園區電力供應無虞，皆符合輝達對設立總部的條件與需求。對於市場傳聞，台北市產發局長陳俊安今日也回應表示，北士科還有許多市有土地，會進一步與輝達確認。

中正高中就在附近 網嗨喊「輝達附中」

有趣的是，今天黃仁勳公布總部選址後，就有眼尖網友指出，中正高中距離北士科T17、18區僅「一路之遙」，適逢114年會考剛落幕，選校成了考生與家長關注焦點，話題也在社群平台Threads引發討論，網友們紛紛嗨喊「中正高中是不是要起飛了」、「NVIDIA輝達海外總部設在北士科，那有沒有一種可能，中正高中以後變第一志願」、「我大中正要崛起了」、「台北市立中正高中，名正言順成為AI高中」、「是輝達附中」、「以前唸書的時候，老師就說有了北士科，中正的分數有機會往上提了」。

輝達（NVIDIA）台灣總部傳出有望設置在北士科T17、T18，圖中可見中正高中就在T17、T18的對面。記者許正宏／攝影
輝達（NVIDIA）台灣總部傳出有望設置在北士科T17、T18，圖中可見中正高中就在T17、T18的對面。記者許正宏／攝影

圖／截圖自Google Map
圖／截圖自Google Map

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